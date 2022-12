Dybala, le lacrime dopo il trionfo: “Scaloni mi ha aspettato, gli dico grazie”

L’Argentina vince il Mondiale giocato in Qatar per questo 2022: Messi e i suoi salgono sul tetto del mondo e Paulo Dybala non contiene l’entusiasmo.

Argentina-Francia ha decretato il campione del mondo di questa edizione dei Mondiali disputati in Qatar. La Selección è salita sul gradino più alto del mondo, superando in francesi e incoronando Lionel Messi come il capitano di un gruppo che ci ha creduto fino all’ultimo minuto. Fino all’ultimo rigore. Nonostante tutto. Come ha dichiarato lo stesso Paulo Dybala.

La nazionale di Lionel Scaloni, la favorita per questi Mondiali in Qatar, nonostante i momenti difficili affrontati nel corso della competizione, alla fine l’ha spuntata. Ha conquistato quella coppa tanto agognata e ha dato la possibilità al proprio capitano Lionel Messi di alzarla cielo.

Quello stesso cielo che si è colorato di biancoceleste sopra al Qatar. È stata la partita di un’Argentina che ci ha creduto fino all’ultimo. Di un Paulo Dybala che è entrato per calciare uno dei rigori decisivi e non l’ha sbagliato. Così come non ha contenuto l’entusiasmo alla fine di una finalissima superlativa. Queste sono state le parole riferite ai microfoni di ‘Clarin.com’.

Mondiali 2022, l’Argentina alza la coppa sotto il cielo del Qatar e Dybala parla così dopo l’impresa compiuta

Queste sono state le parole riferite da Paulo Dybala, emozionantissimo, ai microfoni del media argentino ‘Clarin.com’ dopo la vittoria dei Mondiali ottenuta contro la Francia: “Quello che è successo oggi passerà alla storia. Quello che i tifosi ci hanno dato in questo mese è stato incredibile.

“All’inizio – ha aggiunto – ero al limite. Voglio perciò ringraziare lo staff medico, che è venuto fino a Roma per aiutarmi, e il mister e i suoi collaboratori, che mi hanno aspettato e hanno avuto fiducia in me“.

L’Argentina si è laureata come nazionale campione del mondo, battendo i francesi ai calci di rigore. E per questo Dybala ha voluto concludere così il suo intervento: “Vogliamo sollevare la coppa. E vogliamo andare a festeggiare laggiù”. Con coloro che li hanno sempre sostenuti.

Uno dei rigori decisivi di questa finale è perciò passato per i piedi del giocatore della Roma. Entrato esclusivamente per andare sul dischetto nella notte più importante della sua carriera, Paulo non ha sbagliato e ha segnato quel gol che ricorderà per sempre.