Cosa ha indossato Messi durante la premiazione dei Mondiali?

Messi al centro delle polemiche durante la premiazione dei Mondiali. Cosa ha indossato il numero 10 dell’Argentina? Tutti i dettagli.

L’Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni è campione del mondo. L’Albiceleste trionfa ai Mondiali in Qatar ai calci di rigore battendo la Francia del ct Didier Deschamps. Una finale entuasmante e ricca di colpi di scena quella disputata ieri tra i sudamericani ed i transalpini, combattuta fino all’ultimo istante.

Leo Messi ed Angel Di Maria illudono i tifosi che, fino al minuto 79 dei tempi regolamentari, pregustano il successo finale. Poi, improvvisamente, si è acceso Kylian Mbappé. L’attaccante della Francia, nel giro di pochissimi minuti, mette a segno una doppietta e rimanda tutto ai tempi supplementari.

Argentina-Francia, cosa ha indossato Messi al momento della premiazione?

Nemmeno i supplementari sono bastati. Perché dopo il 2-2, Leo Messi mette a segno il gol del momentaneo 3-2. E poi, ancora una volta, Mbappé rimette tutto nuovamente in parità. Gli ultimi istanti sono decisamente al cardiopalma. Nonostante occasioni da una parte e dall’altra, il match finisce in netta parità e prosegue ai calci di rigore.

Dal dischetto risulteranno decisivi gli errori di Coman e Tchouameni che consentono a Leo Messi di alzare la Coppa del Mondo 2022. Proprio al momento della premiazione, però, Messi è finito al centro delle critiche. Il motivo? L’abito indossato. Di cosa si tratta? Si chiama Bisht. Consegnatogli dall’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il mantello nero e dorato è un capo d’abbigliamento tipico del medio oriente della penisola araba. Nonostante l’evidente imbarazzo, il numero 10 dell’Argentina ha indossato la lunga tunica per alzare la coppa al cielo. La cosa, però, oltre a non essere stata gradita dallo sponsor Adidas, ha scatenato anche qualche polemica tra tifosi ed addetti ai lavori. Secondo la versione di molti, Messi avrebbe dovuto indossare solamente il classico completino dell’Albiceleste. Il Bisht, invece, ha rubato la scena: le immagini della ‘vestizione’ dell’attaccante argentino, infatti, sono destinate a diventare subito iconiche. Non a caso, infatti, hanno fatto il giro del mondo nel giro di pochi istanti.