Raspadori ha indicato la rivale più temuta per lo scudetto

Raspadori ha parlato al ‘Corriere dello Sport’ della sua esperienza al Napoli e delle ambizioni di scudetto, rivelando chi è la vera avversaria dei partenopei.



È indubbiamente uno dei simboli della stagione eccezionale che sta vivendo il Napoli, Giacomo Raspadori, e non solo per la cifra record spesa per il suo cartellino (il giocatore più pagato dai campani nell’ultimo mercato). La duttilità tattica dell’attaccante ex Sassuolo si sta rivelando fondamentale nella strategia di Spalletti, e i numeri stanno dando ragione a tutti. Soprattutto in Champions League, dove il ragazzo classe 2000 ha già realizzato 4 gol e 2 assist in sole 5 partite.

“Lasciare il Sassuolo è stata una mia scelta precisa, sollecitato da ciò che mi dicevano Giuntoli e Spalletti” ha spiegato il classe 2000 al ‘Corriere dello Sport’ di oggi. Raspadori si è anche detto “orgoglioso” della cifra spesa dal club per il suo cartellino: “Non mi stupisce né mi spaventa”. Anche per questo da lui ci si attende molto pure nel prosieguo della stagione, e specialmente in campionato, dove il Napoli punta ovviamente allo scudetto.

“Non è un’ossessione. È l’obiettivo per il quale lavoriamo, ma senza stress” spiega l’attaccante dei partenopei, rivelando alla testata di credere molto al titolo nazionale. Il Napoli riprende la stagione di Serie A il 4 gennaio con una non semplice sfida a San Siro contro l’Inter, alla quale si presenta con 8 punti di vantaggio sulla seconda e 11 sui nerazzurri. E Raspadori dimostra anche di avere le idee chiare su chi sia la vera avversaria del Napoli.

Chi è la vera rivale del Napoli? La risposta a sorpresa di Raspadori

L’attaccante emiliano sa che 8 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice sono importanti (“Ci mettono in una condizione privilegiata”) ma anche che non bastano a sentirsi sicuri. La gara con l’Inter sarà sicuramente un momento decisivo della stagione degli azzurri, ma oltre ai nerazzurri c’è da stare attenti pure alla Juventus, che sta ritrovando la forma migliore.

Tuttavia, la vera avversaria per lo scudetto secondo Raspadori è il Milan. “Mi sembra quella maggiormente in grado di farci paura” ha spiegato, brevemente. I rossoneri hanno una rosa giovane capace di sorprendere, e sono inoltre i campioni d’Italia in carica. Lo scorso 18 settembre, il Napoli è riuscito a espugnare San Siro per 2-1, ma il prossimo 2 aprile le squadre si sfideranno di nuovo in campionato, mettendo probabilmente in palio lo scudetto.