Inter, telenovela Skriniar: maxi offerta per lui, c’è apertura sul rinnovo?

L’Inter ha una situazione in bilico da dover risolvere: il futuro di Milan Skriniar, infatti, non è ancora stato definito. La maxi offerta lo convincerà?

L’Inter, quindi, ora come ora ha una situazione in particolare ancora in bilico. Si tratta del futuro di Milan Skriniar. L’incontro, tenuto gelosamente segreto, non ha portato una risposta netta. Ma la maxi offerta che la società ha posto sul tavolo delle trattative potrebbe ora essere la chiave di volta.

A tenere banco in casa nerazzurra è la questione di rinnovo legato al contratto di Milan Skriniar. Sarebbe paradossale perderlo e, soprattutto, perderlo a parametro zero se il suo contratto dovesse arrivare a scadere a giugno.

L’Inter ha fatto la propria proposta, di circa 6 milioni di euro netti più eventuali bonus, un bel avanzamento rispetto ai circa 3,8 milioni attuali. E adesso sta attenendo la risposta da parte del difensore. La società sperava di avere una situazione certa già prima di Natale. Ma serve portare pazienza e attendere qualche giorno in più.

Calciomercato Inter, maxi offerta per Skriniar: si attende la risposta definitiva da parte del difensore

La risposta che Milan Skriniar deve recapitare al suo club di appartenenza sta tenendo con il fiato sospeso. La volontà iniziale era quella di avere le idee più chiare già prima di Natale, eppure c’è ancora bisogno di portare pazienza. Nelle scorse ore c’è stato un incontro tenuto segreto tra le parti, cosa che forse può far intravedere la luce dopo tanti mesi.

L’Inter, con l’occasione, per essere maggiormente convincente, ha fatto una proposta economica che andrebbe ad agevolare non poco le condizioni del giocatore. Da allontanare, infatti, c’è l’ombra del Paris Saint-Germain. La palla resta perciò ancora tra le mani dell’entourage del giocatore, che deve far conoscere le proprie intenzioni. Sarebbe paradossale perdere colui che ha indossato anche la fascia di capitano, colui che nel corso di questi anni nella Milano nerazzurra è diventato un simbolo.

“Che l’Inter sia decisa a tenersi stretto il suo difensore è sotto gli occhi di tutti ma è altrettanto significativo che neanche il giocatore sia distratto da soluzioni differenti. Nessuno vuole sbagliare la minima mossa. In vista della ripresa del campionato Skriniar è concentrato al massimo sui suoi impegni agonistici e la società intende assecondarne la volontà”, è stato scritto in merito a questa situazione sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’.