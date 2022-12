La Top 11 dei giocatori della Serie A in scadenza: domina l’Inter

La Serie A è pronta a ripartire. I club più importanti devono fare i conti con i problemi relativi ai giocatori in scadenza.

I Mondiali di calcio sono terminati da pochi giorni ed è già testa alla Serie A. I principali club del campionato italiano si preparano in vista di questa ‘nuova’ stagione e c’è attesa per la sedicesima giornata di Serie A, in programma il prossimo 4 Gennaio. Inter-Napoli e non solo con il calciomercato invernale imminente ed i top club alle prese con la situazione parametri zero.

Sono diverse le big italiane che negli ultimi anni puntano su calciatori svincolati, beffando le rivali o pescando all’estero. Allo stesso tempo ricordiamo benissimo il caso Donnarumma, bandiera del Milan che ha lasciato la squadra a parametro zero ed ha deciso di trasferirsi al PSG dello sceicco Al Khelaifi. Gigio è solo uno dei tanti casi e sono tante le big alle prese con questo problema.

Stavolta la squadra con i principali big in scadenza è l’Inter e Marotta ed Ausilio dovranno fare i salti mortali per evitare di perdere diversi big. I nerazzurri hanno un intero reparto in scadenza, da Handanovic in porta fino alla difesa dove rischiano molto con De Vrij e Skriniar. Lo slovacco è in scadenza di contratto e, dopo aver rifiutato circa 50 milioni la scorsa estate, Zhang rischia di perdere il calciatore a parametro zero. Sul calciatore è forte l’interesse del PSG e delle big estere. I nerazzurri hanno 7 calciatori in scadenza e tra questi anche D’Ambrosio, Gagliardini ed Edin Dzeko (quest’ultimo vicino al rinnovo).

Serie A, la situazione nelle altre big

Uno dei migliori calciatori di questa prima parte di stagione è il francese Adrien Rabiot. Il calciatore della Juve e della Francia ha disputato la finale Mondiale ed è un top, ma può dire addio a zero. Le possibilità di rinnovo del calciatore appaiono piuttosto basse. In casa bianconera c’è in atto un’opera di svecchiamento e la società ha in scadenza Di Maria, Alexsandro e Juan Cuadrado, il loro futuro è ancora tutto da valutare.

Per sostituire Skriniar l’Inter potrebbe guardare in casa Roma dove Chris Smalling è in scadenza. Il suo futuro è tutt’altro che certo, situazione molto simile per il granata Dijdij. Il Napoli capolista ha blindato tutti i big ed ha solo qualche calciatore tra i rincalzi. Il giovane Zanoli e l’esperto Juan Jesus sono in scadenza di contratto.

Serie A, quanti big a rischio

Abbiamo parlato di Skriniar e Rabiot ma non sono gli unici ed anche diversi club di medio-alto livello hanno giocatori che potrebbero dire addio. Nell’Atalanta ha rinnovato il gioiello Scalvini mentre il colombiano Muriel è sempre più distante. Il calciatore potrebbe dire addio anche a gennaio. In casa Udinese invece è Pereyra il calciatore in scadenza ed il talentuoso centrocampista ancora deve decidere il suo futuro. La Roma ha l’opzione per rinnovare il contratto del ‘Gallo’ Belotti, ma le ultime deludenti prestazioni mettono in bilico la posizione dell’attaccante.

Dagli esperti Pedro e la coppia Ibrahimovic e Giroud fino al giovane talento Luka Romero, il mercato offre diverse opportunità low cost e le squadre sono più attive che mai. Nelle ‘piccole’ si libera a zero la stella dello Spezia N’Zola mentre il Bologna potrebbe perdere calciatori come Soumaoro o Soriano, entrambi in scadenza a giugno. Nel Monza occhio alla sorpresa Gytkjaer. Ecco la top 11 dei calciatori in scadenza in Serie A:

TOP 11 = Handanovic, Skriniar, De Vrij, Smalling, Cuadrado, Rabiot, Pereyra, El Shaarawy, Muriel, Nzola, Belotti.