Ronaldo è ufficialmente dell’Al-Nassr. Ed è il più pagato al mondo

Dopo diverse settimane di rumors arriva l’ufficialità: Cristiano Ronaldo firma con l’Al-Nassr. Per lui un contratto faraonico.

La notizia era nell’aria da diverse settimana, ma stasera è arrivata l’ufficialità. Alla fine Cristiano Ronaldo ha deciso di accettare l’offerta faraonica del club saudita dell’Al-Nassr. Il portoghese chiuderà quindi la sua carriera nella massima divisione dell’Arabia Saudita.

Dopo la delusione mondiale con il Portogallo, CR7 ha deciso quindi di ripartire dall’Al-Nassr, uno dei principali club dell’Arabia Saudita e del calcio medio-orientale. Secondo le voci circolate in questi giorni i sauditi per convincere Ronaldo a chiudere la carriera da loro hanno messo sul piatto un contratto faraonico di 200 milioni a stagione fino al 2025. Una cifra che fa di Cristiano Ronaldo lo sportivo più pagato al mondo.

Ronaldo troverà una vecchia conoscenza del calcio italiano ad allenarlo. L’attuale tecnico dell’Al-Nassr è infatti l’ex Roma Rudi Garcia. CR7 dopo aver rescisso il suo contratto con il Manchester United era svincolato. Dopo la sfortunata seconda avventura in Premier il calciatore ha così deciso di chiudere la carriera in Arabia Saudita.

Ronaldo, non solo calcio: ecco il perché l’Al Nassr l’ha ingaggiato

La mossa dell’Al-Nassr non è però solo dal punto di vista prettamente di campo. Nell’accordo con il portoghese ci sarebbe anche un ruolo dopo che nel 2025 scadrà il contratto come calciatore. L’intenzione dei sauditi è infatti quella di fare di Cristiano Ronaldo l’ambasciatore per i Mondiali del 2030.

L’edizione che si terrà tra 8 anni non ha infatti ancora un paese ospitante. L’Arabia Saudita infatti si è candidata assieme ad Egitto e Grecia ed è pronta a giocarsi la carta Ronaldo per superare la concorrenza della altre candidate. Si tratterebbe della prima volta che un Mondiale è organizzato da paesi di tre confederazioni diverse (UEFA, AFC, CAF). Per Ronaldo, il ruolo il giacca a cravatta dal 2025 al 2030 dovrebbe comunque fruttargli altri 500 milioni da mettere sul suo conto in banca.