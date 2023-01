Fantacalcio, i 5 centrocampisti con la fantamedia più alta: l’assenza sorprende

In questo articolo analizziamo i 5 centrocampisti che hanno ottenuto, al fantacalcio, la fantamedia più altra. Sorprende un’assenza.

Sono giorni di profonde riflessioni per i fantallenatori, in vista dell’asta di riparazione. Un momento delicato, in cui sarà necessario pianificare ogni mossa ed evitare qualsiasi tipo di errore. Certi giocatori andranno tagliati, su altri invece il giudizio è sospeso in attesa di un possibile cambio di maglia che per loro avrebbe l’effetto di un balsamo rigenerante. In questo articolo, invece, facciamo luce sui centrocampisti (con oltre il 50% presenze) con la fantamedia più alta. Una top 5 sorprendente, per certi versi. Il motivo? È presto spiegato.

La vetta non può che essere appannaggio di Khvicha Kvaratskhelia, giunto a Napoli da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico e diventato nel giro di poco tempo una colonna portante della squadra. Per lui 6 gol e 5 assist in 12 partite a voto: un bottino da top player e una fantamedia stellare inavvicinabile per tutti gli altri (8.79). Tenetevelo stretto, perché parliamo di numeri destinati a crescere ulteriormente da gennaio in poi.

Il secondo posto è occupato da Mattia Zaccagni, esploso alla Lazio sotto la gestione di Maurizio Sarri. Da esterno con licenza di inventare l’ex Verona è diventato un cecchino implacabile sotto porta (5 gol), abile a smarcare anche i compagni (3 passaggi vincenti). La fantamedia è ottima (7.92) e in 13 apparizioni ha rimediato soltanto un’insufficienza. Ha saltato le ultime due gare prima della sosta per infortunio, ora è pronto a riprendersi le luci della ribalta.

Fantacalcio, i 5 centrocampisti con la fantamedia più alta: non c’è Milinkovic-Savic

Al gradino più basso del podio c’è Nicolò Barella, il vero tuttofare dell’Inter. Qualità e quantità costanti, per un elemento di fondamentale importanza nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Sempre titolare nelle 15 gare disputate dai nerazzurri, l’ex Cagliari è andato a segno 5 volte mettendo a referto anche 5 assist. Il tutto, ricevendo appena 2 ammonizioni. Dati che, insieme alla fantamedia da sogno (7.63), confermano la continua crescita a 360° della mezzala.

Quarta posizione per Piotr Zielinski, tra i giocatori più regolari dell’intera Serie A. Nei 15 match a cui ha preso parte, ha sempre offerto un rendimento più che sufficiente fornendo contributi costanti in fase realizzativa: 3 centri e 5 assist, che gli hanno consentito di raggiungere una fantamedia di 7.53. Spalletti lo considera un giocatore cardine nella sua squadra e continuerà a puntare forte su di lui nella seconda parte della stagione. Noi possiamo fare lo stesso.

Chi si aspettava poi di trovare Sergej Milinkovic-Savic in questa particolare classifica, resterà deluso. La quinta piazza spetta infatti ad Adrien Rabiot, autore con la maglia della Juventus di 3 gol e 2 passaggi vincenti in 11 partite a voto. Un bottino non particolarmente brillante dal punto di vista realizzativo ma comunque sufficiente per fargli ottenere una fantamedia (7.41) superiore a quella fatta registrare dal serbo (7.36).