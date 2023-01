La maglia del Napoli cambia: Upbit nuovo sponsor degli azzurri

Novità importanti in casa Napoli. Il club azzurro ha effettuato un importante annuncio prima del match con l’Inter.

Sono ore importanti per il Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro sta preparando in queste ore il big match di campionato contro l’Inter, il primo incontro di una serie di delicate sfide in chiave Serie A. Il club partenopeo è primo saldamente in classifica e la squadra non vuole fare passi falsi. La squadra vuole scavare un solco verso le avversarie. Gli azzurri affronteranno Inter, Sampdoria e Juventus nel giro di pochi giorni ed ormai il 2023 è cominciato.

La società partenopea lavora però al futuro, ovviamente la dirigenza pensa al calciomercato ma non solo. Il club azzurro ha infatti annunciato in questi giorni la partnership con un nuovo sponsor, l’ennesima dimostrazione di una società che lavora con attenzione al futuro con un chiaro obiettivo di crescita. La società ha annunciato mediante il sito ufficiale del club la partnership con Upbit.

Il club partenopeo ha comunicato l’accordo con il marchio sudcoreano Dunamu Inc. , azienda asiatica proprietaria del marchio Upbit, una delle aziende di Criptovaluta più importanti al mondo. Il club azzurro, a partire dal match di questa sera con l’Inter, utilizzerà come ‘Back of Shirt’ lo sponsor Upbit per le partite di Serie A, coppa Italia e per le amichevoli. Il club azzurro ha un calciatore sudcoreano in rosa, il centrale difensivo Kim Min-Jae e l’attenzione del paese asiatico verso la città di Napoli e verso la squadra di Spalletti è sempre maggiore.

Napoli, le parole di Bianchini sull’accordo

Tommaso Bianchini, Chief International Development, del club partenopeo ha rilasciato interessanti dichiarazioni sui canali ufficiali del club: “Siamo entusiasti di aver raggiunto un accordo con l’azienda sudcoreana Dunamu, una delle aziende leader nel settore del mercato asiatico. L’accordo conferma l’unione di due realtà in forte espansione nei rispettivi settori”.

Bianchini ha poi proseguito: “Siamo lieti di accogliere Upbit nella nostra famiglia e siamo impazienti di lavorare insieme ed espandere la nostra presenza in Corea del Sud”. Parole importanti che certificano il lavoro della società azzurra, non solo sul campo ma anche per la crescita della società e del brand.