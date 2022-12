Milan-Liverpool nel ricordo di Mihajlovic: il minuto di silenzio è toccante

Un minuto di silenzio estremamente toccane prima di Milan-Liverpool. Il tutto nel ricordo dell’ex tecnico rossonero Sinisa Mihajlovic.

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto il mondo del calcio. Oggi pomeriggio la famiglia ha comunicato che l’ex difensore si è spento dopo l’aggravarsi delle sue condizioni. Mihajlovic dal 2019 combatteva con una forma aggressiva di leucemia.

Immediatamente, alla notizia della dipartita, è scattato il cordoglio all’interno del mondo del calcio. Calciatori, allenatori, addetti ai lavori, tutti hanno ricordato Mihajlovic con grande affetto. Tutti avevano sperato fino all’ultimo che, come già accaduto una volta, Sinisa potesse farcela e tornare in panchina ad allenare, come aveva fatto fino a pochi mesi fa a Bologna.

Purtroppo invece il serbo non ce l’ha fatta. La notizia è immediatamente corsa sui social e sui giornali, arrivando alle orecchie anche dei calciatori del Milan, una delle sue ex squadre, impegnati in Arabia Saudita nell’amichevole contro il Liverpool.

Mihajlovic, l’omaggio del Milan e le lacrime di Maldini

A pochi minuti dall’inizio della partita amichevole tra Milan e Liverpool la notizia della morte di Mihajlovic è arrivata ai calciatori rossoneri. Immediatamente è stato predisposto un minuto di silenzio per commemorare la dipartita del serbo. In tribuna Paolo Maldini è apparso tra i più colpiti dalla notizia, non nascondendo le lacrime in diretta televisiva su DAZN.

Anche il commentatore tecnico del match, Dario Marcolin, che con Mihajlovic ha condiviso gli anni alla Lazio, non ha nascosto tutto il suo dolore. “Difficile trovare le parole in questo momento.” ha detto al termine del minuto di silenzio. “Ho vissuto questi ultimi tre giorni in cui davvero ha lottato fino alla fine. E’ stato un grande uomo di calcio e una grandissima persona. Un abbraccio alla famiglia.”