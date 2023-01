Calciomercato, che innesto per Gotti: colpo-salvezza dello Spezia

Anche lo Spezia si muove sul calciomercato. Per mister Gotti è in arrivo un colpo importantissimo in chiave salvezza.

La lotta salvezza infiamma il mercato più di quella per l’alta classifica. Fanno gola i gioielli della Serie B, come dimostra la Salernitana su Nicolussi Caviglia, che sta facendo benissimo al Sudtirol.

Il colpo nella lotta salvezza è però oggi quello dello Spezia: in questi minuti si è definitivamente concluso il trasferimento che porta Salvatore Esposito dalla Spal

in Liguria. È stata una trattativa lunga, durata alcune settimane, con tanti colloqui per definire ogni dettaglio. ma alla fine l’accordo tra la società di Ferrara e lo Spezia è stato trovato.

Non è stato facile convincere il presidente Tacopina, l’entourage e il club ligure hanno dovuto insistere con un’ottima offerta per persuadere la Spal. Lo Spezia compie un investimento importante per il suo centrocampo, Salvatore Esposito va da Gotti in prestito con obbligo di riscatto per 3,2 milioni di euro più bonus. Il centrocampista classe ‘2000 approda così in Serie A dopo aver conquistato nei mesi scorsi anche la maglia della Nazionale, con una presenza in Nations League.

Il centrocampista classe 2000 originario di Castellammare di Stabia lascia Ferrara dopo tre stagioni in cadetteria. Esposito in questi tre anni con la maglia biancazzurra ha collezionato 82 presenze e 10 reti, numeri che, come detto, gli sono valsi la maglia della nazionale maggiore nella recente Nations League. Una promozione coronamento anche di una buona trafila nelle nazionali giovanili.

Andrà a rinforzare il centrocampo dello Spezia e a dare una grande mano alla corsa salvezza dei liguri. Dopo il pareggio contro l’Atalanta lo Spezia è al quart’ultimo posto in classifica a quota 14 punti. Al momento sono 5 le lunghezze sulla Sampdoria e sulla quota retrocessione. Un margine che non può certo far dormire sonni tranquilli alla proprietà che quindi ha deciso di puntare su Esposito per rinforzare la rosa a disposizione di mister Gotti.