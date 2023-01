“Ora una cosa è certa…”: corsa Scudetto, Di Livio non ha dubbi

Dopo l’ultima giornata di campionato sono emerse nuove dinamiche per la lotta Scudetto. Parola di Angelo Di Livio, che ha parlato a ‘Notizie.com’.

La sconfitta del Napoli sta facendo rumore in queste ore. Gli azzurri si sono presentati a San Siro da capolista, contro un Inter che doveva per forza di cose portare a casa la vittoria per evitare di dover dire addio in maniera definitiva al sogno Scudetto. Anche le possibilità di un approdo tra le prime quattro si sarebbero assottigliate in maniera importante, soprattutto dopo aver visto le vittorie di Milan, Juventus e Roma.

Ma Simone Inzaghi ed i suoi non si sono fatti trovare impreparati, ed hanno accolto il Napoli ben consapevoli di quello che sarebbe dovuto essere il lavoro da svolgere sul rettangolo di gioco. La squadra azzurra, al contempo, è parsa anche sulla gambe, non in uno stato di forma particolarmente brillante. La sosta poteva rappresentare un problema, e di questo si è parlato nelle scorse settimane (anche se Spalletti l’aveva individuata come variabile positiva).

Ma cosa ci dice la sconfitta del Napoli? La redazione di ‘Notizie.com’ ne ha parlato con Angelo Di Livio, uno che in Serie A ci ha giocato per anni ed anni con le maglie, solo per citarne alcune, di Juventus e Fiorentina. Punto fermo della nazionale italiana e volto di spicco del movimento calcio anche allo stato attuale delle cose, Di Livio ha dato la sua disamina sul momento della Serie A.

Corsa Scudetto, Di Livio è sicuro: dopo la sconfitta del Napoli…

“Una cosa è certa: i risultati dell’ultimo turno ci dicono che il campionato si è riaperto”, ha detto Di Livio ai microfoni di ‘Notizie.com. “E in questo momento sono davvero tante le squadre che possono lottare per lo scudetto”, ha ancora aggiunto l’ex terzino della Juventus. Da qui alle prossime settimane ci si aspetta conferme, ma la vittoria dell’Inter non ha giocato soltanto alla squadra nerazzurra, almeno a detto dello stesso Di Livio.

“Campionato riaperto? Certo! L’Inter – ha ancora aggiunto l’ex giocatore a ‘Notizie.com – ha fermato il Napoli e ha fatto un favore a se stesso, al Milan e anche alla Juventus che zitta zitta, pur non brillando e facendo tanta fatica, è tornata in classifica a recitare un ruolo da protagonista”, le parole di Di Livio. Il Napoli, in sostanza, è avvisato: la corsa per il titolo sarà tutt’altro che scontata da qui alla fine.