Juve-Udinese, ko Bremer: la decisione di Allegri su Chiesa e Di Maria

Juve-Udinese per cercare di mettere a segno l’8^ vittoria consecutiva. Allegri è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per centrare l’8° sigillo e mettere ancora maggiori pressioni a Napoli e Milan

Dopo la conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha rotto gli indugi sulla probabile formazione che scenderà in campo nel corso della 17^ giornata contro l’Udinese. Il tecnico della Juventus potrebbe fare a meno di Bremer, il quale ha accusato un affaticamento dopo Cremonese-Juve e potrebbe saltare il match dell’Allianz Stadium contro i friulani. Situazione da monitorare con calma, in caso contrario spazio per Rugani.

Confermato Danilo sul centro-sinistra, mentre Alex Sandro potrebbe accomodarsi in panchina. Sul centro-destra ci sarà spazio per la conferma di Gatti. Alex Sandro, però, proverà a far cambiare idea al proprio tecnico aprendo a una sua candidatura dal primo minuto. Poche novità a centrocampo: Fagioli e Locatelli saranno certi del posto, anche se l’ex Cremonese potrebbe essere insidiato da McKennie, Miretti e Soulè. Paredes partirà dalla panchina, mentre Rabiot penderà posto sul centro-sinistra.

Totalmente recuperato anche Di Maria, ma salvo clamorosi colpi di scena, l’esterno offensivo argentino si accomoderà in panchina per poi trovar spazio nel corso della ripresa. Poche chance di titolarità anche per Chiesa. Allegri ha confermato l’ottima condizione fisica, ma difficilmente l’ex Fiorentina partirà titolare. In attacco confermato Milik, con Kean pronto ad agire al suo fianco.

Juve-Udinese, le probabili formazioni e la situazione infortunati

Qualche dubbio di formazione per Allegri, ma attenzione anche al capitolo infortunati. De Sciglio e Cuadrado potrebbero tornare a disposizione entro 15 giorni, mentre Pogba, salvo clamorosi colpi di scena, riprenderà a lavorare in gruppo a fine gennaio. Nessuna forzatura o corsa contro il tempo. Il centrocampista francese scalpita per tornare immediatamente agli ordini di Allegri e per inaugurare ufficialmente l’inizio della sua stagione. Di seguito le probabili formazione di Juve-Udinese, match valido per la 17^ giornata di Serie A.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Becao; Pereyra, Walace, Arslan, Lovric, Udogie; Beto, Success. All. Sottil