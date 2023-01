Addio Vialli, Di Livio lo ricorda così: “Capitano, ti porterò sempre con me”

L’ex compagno di squadra di Gianluca Vialli, Angelo Di Livio ha ricordato il calciatore scomparso recentemente.

La dipartita di Gianluca Vialli ha gettato grandissimo sconforto nel mondo del calcio. L’ex attaccante tra le altre di Sampdoria, Juventus e Chelsea è stato molto compianto da tifosi e addetti ai lavori. Naturalmente non poteva mancare il cordoglio degli ex compagni di squadra.

Angelo Di Livio ha condiviso con Vialli alcuni anni alla Juventus, un periodo culminato con la vittoria della Champions League nella stagione 1995/96. “Ho perso il mio capitano.” ha dichiarato Di Livio ai microfoni di Notizie.com. “Gianluca è stato un calciatore fondamentale nella prima Juventus di Lippi, una squadra che, dopo un periodo senza vittorie, tornava ad essere protagonista.”

Di Livio ricorda il contributo fondamentale di Vialli durante il suo periodo bianconero: “E’ stato un giocatore importantissimo. Ci ha portato la mentalità e la voglia di vincere. Grazie a lui la Juventus è tornata ad essere grande, è tornata ad essere vincente.” Durante il periodo assieme ai bianconeri Di Livio e Vialli hanno vinto uno Scudetto nel 1995 e una Champions League l’anno dopo, trofeo che Vialli alzò da capitano. La vittoria contro l’Ajax è ancora ad oggi l’ultima finale di Champions League vinta dalla Juventus.

Vialli, il ricordo di Di Livio: “Era il mio capitano”

Di Livio ha poi continuato: “Era il mio capitano, il capitano di quel gruppo straordinario. Un vero e proprio punto di riferimento soprattutto per i più giovani. Era un punto di riferimento per chi si affacciava al grande calcio e per chi arrivava da altri club. Non è un caso che tutti lo stiano ricordando con parole positive.”

Infine conclude: “E’ una perdita incredibile. Per noi che l’abbiamo conosciuto, per il mondo del calcio e per tutto il paese. Era una persona straordinaria, esempio per tutti fino alla fine. Noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo da vicino lo porteremo per sempre con noi, nel nostro cuore. Io lo porterò sempre nel cuore.”