“Rinnovo con clausola”: Milan, l’accordo di Maldini tiene in ansia i tifosi

Non solo campionato per il Milan di Stefano Pioli. La società campione d’Italia pensa al futuro e vuole blindare i suoi gioielli.

L’ultimo turno di campionato ha fatto molto male in casa Milan. Il Napoli e la Juve hanno vinto facilmente le rispettive partite ed anche i rossoneri sembravano ad un passo, ma gli ultimi minuti hanno cambiato tanto. Il particolare finale di Milan-Roma ha destato tante polemiche con Pioli, nello specifico, nel mirino della critica. Alcune scelte del tecnico campione d’Italia sono state discusse, ma intanto i rossoneri sono scivolati a -7 dal Napoli capolista.

Il club rossonero lavora per il futuro e, oltre alla situazione in Serie A, pensa al calciomercato. La società ha rimpiazzato parzialmente il problema dell’eterno infortunato Maignan, ma deve fare i conti con le problematiche legate ai rinnovi. Negli ultimi anni il club ha perso diverse pedine a parametro zero ed ora non si può più sbagliare.

Gli addii di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie a parametro zero pesano soprattutto alle casse e al bilancio e la società vuole evitare altre situazioni del genere. La priorità è blindare Leao, ma Maldini ha il compito di rinnovare le pedine fondamentali del club o almeno evitare altre cessioni a parametro zero. I risultati sul campo sono netti e positivi, lo dimostrano gli ultimi risultati ma ora si pensa anche al bilancio.

Milan, Bennacer rinnova ma c’è un ma…

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport il centrocampista Ismael Bennacer firmerà giovedi prossimo il rinnovo di contratto con il club rossonero. C’è accordo su tutto, il calciatore firmerà fino al 2027 con un importante aumento di contratto. Per lui pronto uno stipendio da circa 4 milioni di euro a stagione. Nonostante ciò c’è qualcosa che fa preoccupare i tifosi rossoneri.

Il quotidiano sottolinea che l’entourage del calciatore ha spinto ed è stata confermata una clausola di rescissione per il giocatore. Questo varrà direttamente nei primi 15 giorni di Luglio 2024 e il calciatore potrebbe andare via per circa 50 milioni di euro. Una grossa cifra, ma allo stesso tempo la consapevolezza che, in caso di grandi annate, qualche top club europeo potrebbe strappare il perno del centrocampo rossonero.