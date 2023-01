La tripla novità di Allegri per Napoli-Juventus: c’è anche Paredes

Napoli-Juventus rappresenterà il primo vero giro di boa della stagione. Padroni di casa a caccia di conferme dopo una straordinaria prima parte di stagione, bianconeri desiderosi di riaprire definitivamente il discorso scudetto

Dopo il successo di misura contro l’Udinese, la Juventus di Allegri è pronta alla super sfida della 18^ giornata contro il Napoli. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di accorciare le distanze in classifica dai partenopei e riaprire definitivamente il discorso scudetto. Non ci saranno Vlahovic, Cuadrado, Bonucci e Pogba, ancora fermi ai box. Il centravanti serbo potrebbe recuperare per la 19^ o 20^ giornata di campionato, ma non ci sarà nessuna corsa contro il tempo o particolare forzatura.

Per quel che riguarda il recupero di Pogba, invece, il centrocampista francese potrebbe tornare a disposizione tra fine gennaio e inizio febbraio. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno, ma trapela grande ottimismo per un recupero ormai definitivo. Per quel che riguarda Bonucci e Cuadrado, invece, i loro recuperi potrebbero perfezionarsi entro 7-10 giorni.

Ritornando alla sfida contro il Napoli, Allegri potrebbe adoperare tre novità assolute dal primo minuto rispetto al match contro l’Udinese. Occhi puntati su Paredes. Il centrocampista argentino, dopo una prima parte di stagione deludente, è pronto a trascinare il centrocampo della Juventus nella seconda parte della stagione. Il tecnico della Juventus potrebbe affidargli le chiavi della regia contro gli azzurri di Spalletti, traslocando Locatelli nel ruolo di mezz’ala destra e Rabiot a sinistra. McKennie, Miretti e Fagioli potrebbero essere esclusi dall’undici titolare.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni e le novità di Allegri

Non solo Paredes. Allegri recupererà al 100% anche Bremer. Il centrale difensivo brasiliano prenderà posto al centro della difesa bianconera. La terza novità nell’undici titolare anti-Napoli potrebbe essere rappresentata dalla presenza di Chiesa nel ruolo di esterno destro nel 3-5-2 bianconero. L’ex Fiorentina potrebbe giocarsi una maglia da titolare con McKennie. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Juventus, match in programma venerdì alle ore 20:45:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Di Maria. All. Allegri