Mourinho e il nuovo ruolo di Zaniolo: ora può cambiare tutto

Continuano a non convincere le prestazioni di Zaniolo nel ruolo di trequartista. Girone d’andata trascorso tra troppi alti e bassi, e occhio alle possibili novità in vista della seconda parte della stagione. Mourinho potrebbe valutare alcune novità

Dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Milan, la Roma è pronta a spingere il piede sull’acceleratore. I giallorossi proveranno a tenere vive le speranze quarto posto. Mourinho potrebbe affidarsi ad alcune novità in vista della seconda parte della stagione, partendo da un nuovo tema tattico e da alcuni accorgimenti per ciò che riguarda l’interpretazione del ruolo di alcuni singoli. Focus totale su Zaniolo, il quale, almeno per il momento, ha deluso nel ruolo di trequartista al fianco di Dybala.

Non è escluso che Mourinho possa valutare un cambio modulo e ruolo per il numero 22 giallorosso. Il 3-4-2-1, per il momento, sembrerebbe il miglior compromesso tra qualità ed equilibrio, ma il tecnico portoghese potrebbe affidarsi anche al 3-4-3, con Zaniolo schierato nuovamente nel ruolo di esterno destro offensivo come nella passata stagione. La sensazione è che Mourinho proverà a spronare l’ex Inter per cercare di riportarlo ai livelli delle passate stagioni.

Zaniolo, dal canto suo, potrebbe preferire nettamente il ruolo di esterno destro a quello di trequartista centrale, soprattutto per questioni di caratteristiche e predisposizione ad attaccare gli spazi e l’area di rigore. La Roma potrebbe lavora sul doppio modulo già a partire dalle prossime settimane. Un nuovo tema tattico, come detto, già provato in alcune amichevoli durante la pausa Mondiale, ma è chiaro che, per il momento, il 3-4-2-1 resta il modulo principale della squadra giallorossa.

Zaniolo, nuovo ruolo e le voci di mercato: le strategie per il futuro

Difficilmente, almeno per il momento, Zaniolo cambierà ruolo. Mourinho lo confermerà nelle vesti di trequartista, ma il tecnico portoghese potrebbe iniziare a valutare anche un potenziale cambio modulo graduale qualora la fase offensiva giallorossa non dovesse cambiare marcia in maniera definitiva. Tutto potrebbe dipendere anche dal ritorno dall‘infortunio di Wijnaldum, ormai pronto a far ritorno in campo. Per quel che riguarda le ultime indiscrezioni sulle voci di mercato riguardanti Zaniolo, l’esterno offensivo giallorosso potrebbe rinnovare il suo contratto con la Roma, soprattutto dopo il totale raffreddamento da parte del vecchio interesse della Juventus.