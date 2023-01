Roma, intrigo Zaniolo e la nuova mossa di Mourinho

Nuovo acciacco muscolare per Zaniolo, il quale non dovrebbe stoppare il fantasista giallorosso in vista della prossima sfida di campionato contro lo Spezia. Occhio, però, alla nuova idea tattica di Mourinho

Continua a tener banco l’intrigo Zaniolo in casa giallorossa. Il fantasista della Roma, come riportato nelle ultime ore, ha accusato un leggero problema fisico, il quale potrebbe metterlo a rischio in vista della prossima sfida di campionato contro lo Spezia. Condizioni fisiche da valutare con calma nei prossimi giorni, ma trapela massimo ottimismo.

Detto questo, e come confermato indirettamente dal tecnico portoghese in alcune scene tattiche, l’impatto di Zaniolo sul 3-4-2-1 della Roma non sembrerebbe aver soddisfatto Mourinho. Occhi, quindi, alle possibili novità. Escluso un ruolo da esterno a tutta fascia, idem un ruolo da vice Abraham da prima punta. Zaniolo continuerà a lavorare per perfezionare il suo ruolo da trequartista centrale in coppia con Dyabala, ma potrebbe tornare utile anche in posizione di esterno in caso di 3-4-3.

Mourinho potrebbe rispolverare il vecchio modulo solamente in determinate circostanze. Un modulo che potrebbe esaltare maggiormente le caratteristiche di Zaniolo, soprattutto in fase di progressione, ripartenza e in campo aperto. Un nuovo tema tattico che si cucirebbe alla perfezione anche con le caratteristiche di Solbakken, nuovo acquisto giallorosso nel mercato di gennaio. Mourinho potrebbe lavorare sul doppio modulo fin da subito.

Zaniolo a caccia di conferme e il ritorno di Wijnaldum

L’esterno offensivo giallorosso proverà a cambiare marcia fin da subito. L’ex Inter proverà a trovare continuità soprattutto dal punto di vista fisico per cercare di trascinare la Roma verso l’obiettivo quarto posto. Non solo Zaniolo, massima attenzione anche alla situazione legata all’infortunio di Wijnaldum. Il centrocampista olandese, dopo aver lavorato ancora a parte nell’ultima settimana, potrebbe tornare in gruppo tra circa 10-15 giorni.

Mourinho ha messo il freno su un recupero lampo e prematuro, soprattutto per non illudere la piazza e per evitare possibili guai muscolari e possibili ricadute. Wijnaldum si avvicina lentamente al ritorno in campo: trapela massimo ottimismo. Il ritorno a piena disposizione dell’ex PSG potrebbe perfezionare il centrocampo giallorosso in vista del girone di ritorno. Per quel che riguarda Belotti, invece, l’ex Torino ha ormai superato il recente fastidio muscolare.