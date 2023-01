Fantacalcio, 5 giocatori da scartare: Zaniolo e non solo

La 19esima giornata della Serie A si avvicina. Ecco 5 giocatori da non schierare e cedere all’asta di riparazione del Fantacalcio.

La 19esima giornata è alle porte ma sono diversi i dubbi di formazione che i fantallenatori devono ancora scogliere. Sono tanti, ad esempio, i giocatori che fin qui non hanno reso le aspettative a causa di vari motivi: poco spazio ricevuto dai rispettivi allenatori, infortuni e voci di mercato che hanno inevitabilmente influenzato il loro rendimento. In questo articolo analizziamo 5 casi specifici: nomi da non schierare e di cui possiamo fare a meno nel corso dell’asta di riparazione del Fantacalcio.

Partiamo da Nicolò Zaniolo, ritenuto non più imprescindibile dalla Roma. Fantamedia da profondo rosso (5.88), appena un gol e nessun assist in 13 partite a voto. Troppo poco, per un elemento che ambisce a diventare un top player e che invece, fin qui, ha regalato più malus (4 cartellini gialli) che bonus. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 tarda ad arrivare e proprio nella giornata odierna si sono diffusi voci di un possibile approdo già a gennaio in Premier League. Lo stato d’animo dell’ex Inter, quindi, non può essere dei migliori. Facciamo a meno di lui.

Proseguiamo con un’altra delle principali delusioni della Serie A, Luka Jovic. Sbarcato alla Fiorentina nella scorsa estate, il serbo ha faticato ad entrare in sintonia con l’ambiente viola andando incontro a numerose prestazioni negative. L’ultimo gol (tre in totale) risale al 9 novembre. Da quel momento in poi, si è fermato mostrandosi spesso indolente in campo ed estraneo alla manovra dei compagni. Il club, non a caso, sta valutando l’idea di rispedirlo al Real Madrid. Dalle stelle alle stalle. A bilancio anche un rigore sbagliato.

Fantacalcio, i 5 giocatori da scartare subito

Al di sotto delle aspettative pure il rendimento di Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo (fantamedia di 6) è stato sì spesso impiegato da Luciano Spalletti (12 apparizioni) ma fin qui non è riuscito ad imporsi nella nuova realtà (un timbro). La concorrenza con Victor Osimhen è durissima, praticamente impossibile da battere. A sinistra, invece, gioca soltanto quando Khvicha Kvaratskhelia necessita di rifiatare. Un investimento, al Fantacalcio, destinato a non produrre i risultati sperati.

Andiamo avanti con Luis Muriel, da tempo ai margini dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini, ad inizio stagione, ha avviato il nuovo corso dando fiducia alla coppia composta da Ademola Lookman e Rasmus Højlund con temporanee incursioni di Duvan Zapata. Fermato spesso da vari infortuni, l’ex Fiorentina è fermo ad un gol in 10 assist e nell’ultimo turno è rimasto in panchina senza essere utilizzato. L’avventura alla Dea è agli sgoccioli (il contratto in scadenza non verrà rinnovato), noi intanto lo possiamo tagliare. Chiudiamo con Riccardo Orsolini, rimasto a Bologna nonostante le varie offerte ricevute. Il bottino è magro: solo 3 gol a fronte di due ammonizioni, un’espulsione e 6 sostituzioni subite. Non è il caso di continuare a puntare su di lui.