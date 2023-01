Su Nicolò Zaniolo, il quale ha chiesto di lasciare la Roma a gennaio, bisogna registrare un annuncio molto importante.

La Roma di José Mourinho ha cominciato nel migliore dei modi il 2023. I giallorossi, infatti, hanno fatto bene sia in campionato, dove hanno totalizzato 10 punti in 4 partite, ed in Coppa Italia, dove hanno eliminato il Genoa di Alberto Gilardino agli ottavi di finale.

Tuttavia, oltre a questi risultati, la Roma si sta mostrando molto più squadra rispetto alle ultime gare disputate prima della lunghissima pausa per lasciare spazio ai Mondiali. La grande differenza è sicuramente rappresentata da Paulo Dybala. L’argentino, di fatto, è letteralmente la luce della squadra guidata da José Mourinho.

Dopo il successo di domenica scorsa contro lo Spezia di Luca Gotti, la Roma è adesso attesa dalla difficilissima trasferta contro il Napoli di Luciano Spalletti. Tuttavia, in casa giallorossa non si sta parlando del team azzurro, ma del futuro di Nicolò Zaniolo. Il giocatore, come ammesso dallo stesso José Mourinho, ha chiesto di cambiare squadra già in questa sessione di mercato.

Calciomercato Milan, l’annuncio di Frederic Massara: “Zaniolo? Vedremo se ci saranno delle occasioni, ma la vedo molto difficile”

Tra le squadre che stanno seguendo molto seriamente Nicolò Zaniolo bisogna inserire certamente il Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara. Proprio quest’ultimo, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha parlato proprio del’ipotesi di vedere il giocatore italiano con la maglia rossonera: “Se parlemo con la Roma di Zaniolo? No, perché siamo concentrati sia sulle partite che sul campionato. Il mercato è ancora aperto, ma noi non abbiamo delle esigenze in particolare”.

Frederic Massara ha poi concluso il suo intervento: “Vedremo se ci saranno delle possibili occasioni da sfruttare, ma la vedo molto difficile. Siamo sicuri di avere un organico forte, siamo un team in grado di competere ai massimi livelli ed abbiamo l’intenzione di farlo fino alle fine. Stanno tornando anche alcuni giocatori che erano infortunati, ci aspetta un bel finale di campionato”.