Zaccagni e Messi insieme? Calciomercato, l’ultim’ora spiazza

Clamorose indiscrezioni dalla Francia: il PSG ha messo nel mirino Zaccagni della Lazio. Ecco la situazione.

Il PSG guida la classifica in Ligue 1. Nonostante le due sconfitte nelle ultime tre partite che hanno permesso al Lens di avvicinarsi a sole tre lunghezze, i parigini sono sempre primi in classifica. Nel frattempo però la squadra francese guarda anche al calciomercato.

Sono diversi i calciatori nel mirino del PSG. Il club parigino ha come obiettivo principale Rayan Cherki. Il trequartista classe 2003 del Lione è valutato attorno ai 18-20 milioni. Difficile però che il Lione decida di privarsi del calciatore già in questa sessione di mercato.

Il club allenato da Laurent Blanc è infatti molto indietro in classifica rispetto alle zone europee e quindi punta a tenere in rosa i migliori elementi per cercare una, a questo punto molto difficile ma non impossibile, qualificazione almeno alla Conference League. Oltre a Cherki ci sono però anche altri tre nomi in lista. Uno di questi è Mattia Zaccagni della Lazio. Le sua ottime prestazioni hanno infatti attirato l’attenzione di diversi club, tra cui appunto figura anche il PSG.

PSG, nel mirino c’è Zaccagni: la risposta della Lazio

Stando a quanto riporta l’Equipe, non c’è solo Cherki ne mirino del PSG. Negli ultimi giorni di mercato i francesi hanno infatti intenzione di provare a fare qualche altro movimento. Sul taccuino di Luis Campos c’è infatti il nome di Malcon dello Zenit San Pietroburgo. Anche qui la cifra non è bassa, sebbene alla portata delle casse del club francese. Parliamo di almeno 25 milioni.

Altri due nomi infine, quello di Arda Guler del Fenerbahce, ma anche quello di Mattia Zaccagni della Lazio. Il classe ’95 ha però un contratto in scadenza nel 2025. Quest’anno si sta dimostrando uno dei migliori calciatori a disposizione di Maurizio Sarri, con ben 8 gol e 4 assist in 17 presenze. La ristrettezza dei tempi e la posizione di forza della Lazio nella vicenda rende però la trattativa molto difficile. Probabile quindi che alla fine il PSG non riesca a concludere in tempo la trattativa.