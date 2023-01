Altro che crisi, Dazn vola: il dato ufficiale spiazza tutti

Nonostante le tantissime critiche per i vari disservizi, per Dazn bisogna registrare un dato ufficiale importantissimo.

Il mese di gennaio non è ancora terminato, ma in questi giorni ci sono state già tantissimi scossoni nel nostro campionato. Il primo è sicuramente la fuga del Napoli di Luciano Spalletti, il quale, dopo l’ultimo turno di Serie A, ha la bellezza di dodici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli.

Il secondo scossone per il nostro campionato, invece, è rappresentato sicuramente dalla decisione della Corte d’Appello della Figc di penalizzare di ben quindici punti la Juventus di Massimiliano Allegri, a fronte della richiesta di nove punti fatta dalla Procura federale. Proprio a seguito di questa sanzione, i tifosi bianconeri hanno inscenato una protesta che riguarda sia Sky che Dazn.

I sostenitori della Juventus, infatti, hanno lanciato sui social l’iniziativa di boicottare entrambi i broadcaster che trasmettono le gare del campionato. La disdetta dei tifosi della ‘Vecchia Signora’, la quale è la squadra più seguita del nostro campionato, dei loro abbonamenti porterebbe di fatto delle grandi perdite sia a Sky che a Dazn. Tuttavia, proprio per quest’ultima, ci sono delle ottime notizie.

Come riportato dal portale ‘sportface.it’, infatti, la piattaforma digitale ha ottenuto nell’ultimo turno di campionato il secondo miglior risultato della stagione in termini di ascolti. Dazn, di fatto, per l’ultima giornata del girone di andata ha registrato quasi 7 milioni di ascoltatori. Questo risultato è sicuramente anche figlio del calendario ‘lungo’ delle partite.

Dazn, il dato ufficiale sorprende tutti: volano gli ascolti

Nell’ultimo turno di campionato, di fatto, non ci sono state gare in contemporanea, visto che le gare della Serie A si sono protratte fino alla giornata di martedì. Le due gare che hanno registrato più ascoltatori sono state Juventus-Atalanta (con 1,6 milioni di persone che hanno visto la gara e Lazio-Milan (vista sta 1,4 milioni di tifosi). Per la prossima giornata di campionato, invece, si attende molto dal big di domenica prossima tra il Napoli e la Roma.

Questi dati auditel, di fatto, vanno contro alle polemiche che riguardano i frequenti disservizi da Dazn. Tali numeri sono l’ennesima dimostrazione che al pubblico italiano non può fare a meno dello sport più amato al mondo.