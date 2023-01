Juventus-Monza, la decisione di Allegri su Di Maria, Milik e Paredes

Tutto pronto per la sfida tra Juventus-Monza, match valido per la 20^ giornata di Serie A. Bianconeri a caccia di riscatto dopo il pareggio interno contro l’Atalanta e dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale

Timido sorriso per Allegri, il quale potrebbe recuperare definitivamente Vlahovic e Pogba in vista del girone di ritorno. Dopo l’ultimo test in allenamento, la sensazione è che i due osservati speciali hanno superato totalmente i rispetti acciacchi fisici, e saranno a completa disposizione del tecnico bianconero in vista del futuro.

Quale sarà la decisione di Allegri su Pogba e Vlahovic in vista della sfida contro il Monza. I due giocatori, come rivelato dal tecnico nelle scorse settimane, potrebbero far ritorno nella lista dei convocati, ma ovviamente si accomoderanno in panchina. Qualora il match dovesse incanalarsi in maniera positiva per i bianconeri, non è escluso che Pogba e Vlahovic possa subentrare in campo nella parte finale della sfida per ritrovare un po’ di ritmo partita e riassaporare il campo.

Due recuperi fondamentali per Allegri, i quali andranno ad aggiungersi a quello di Cuadrado, ormai totalmente recuperato e già sceso in campo nella sfida della 19^ giornata contro l’Atalanta. Da valutare, invece, le condizioni di Bonucci, il quale difficilmente tornerà in campo prima di 15 giorni. Il capitano bianconero continua il suo lavoro differenziato e di recupero dopo l’ultimo problema muscolare. Sulla via del recupero anche De Sciglio.

Juventus-Monza, non ci sarà McKennie? Il texano a un passo dal Leeds

Come confermato da Gianluca Di Marzio sui canali Sky, il Leeds sarebbe ormai a un passo da chiudere la trattativa con la Juventus per il passaggi di McKennie in terra inglese. Accordo totale da circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Un addio ormai imminente e in via di definizione. Difficilmente il centrocampista texano sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro il Monza. Ecco le probabili formazioni della sfida dell’Allianz Stadium:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Di Maria

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caladirola; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna