Udinese, continuano i contatti per Garces: il Colon attende l’offerta

L’Udinese giocherà domani contro il Verona, ma ci sono delle novità per quanto riguarda la trattativa per Facundo Garces del Colon.

Dopo la bellezza di oltre tre mesi, esattamente dallo scorso 3 ottobre, l’Udinese è tornata domenica scorsa finalmente al successo. I bianconeri, infatti, hanno battuto una settimana fa al Marassi la Sampdoria di Dejan Stankovic con il gol realizzato nei minuti finali della gara da Ehizibue.

Con il successo contro i doriani, l’Udinese di Andrea Sottil si è portata al settimo posto, ultimo slot disponibile per accedere alle competizioni europee dell’anno scorso. Il team friulano è atteso adesso dalla gara di domani contro una delle squadre più in forma del campionato, ovvero il Verona.

Tuttavia, oltre alle mere questioni di campo, il mese di gennaio porta con sé anche il calciomercato. Proprio su questo fronte, come sempre, l’Udinese non si vuole far scappare delle possibili occasioni di mercato. Tra queste bisogna inserire sicuramente l’interesse per Facundo Garces del Colon.

Udinese, Facundo Garces del Colon resta il primo obiettivo per la difesa: gli ultimi aggiornamenti

Come anticipato dalla nostra redazione qualche settimana fa, infatti, il difensore centrale argentino è l’obiettivo numero uno dell’Udinese per sostituire nel reparto difensivo Nuytinck, trasferitosi ad inizio mercato alla Sampdoria di Dejan Stankovic. In queste ore, proprio su Facundo Garces ci sono degli importanti aggiornamenti.

Secondo quanto raccolto da ‘SerieANews.com’, la trattativa per il difensore centrale tra l’Udinese ed il Colon starebbe andando avanti. Il club argentino sarebbe a conoscenza dell’interesse della famiglia Pozzo per il proprio giocatore, ma non avrebbe ricevuto ancora un’offerta ufficiale da parte della società italiana.

L’operazione per portare Facundo Garces in Italia si dovrebbe aggirare intorno ai 5 milioni di euro. Tuttavia, vista anche l’imminente chiusura del mercato di gennaio, potrebbe concludersi in vista della prossima stagione.