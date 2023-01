Simeone manda il Napoli in paradiso: battuta anche la Roma

Si è conclusa la partita tra Napoli e Roma allo stadio Maradona, con la vittoria dei partenopei: decide Simeone

Il Napoli ha battuto la Roma e trovato la sua quarta vittoria consecutiva in Serie A dopo il ko contro l’Inter dello scorso 4 gennaio. Una partita ostica per i partenopei, giocata molto bene dalla squadra di José Mourinho con un gran secondo tempo. Andando con ordine, la scena se la prende Victor Osimhen con un gol spaziale dopo un gran bel cross di Khvicha Kvaratskhelia. Anche dopo l’1-0, i giallorossi non si sono disuniti, anzi a fine primo tempo solo un ottimo intervento di Meret ha evitato l’1-1.

L’impatto con la ripresa da parte della Roma è stato, come detto in precedenza, super positivo. Meret e Kim hanno fatto il possibile, ma non hanno potuto alcunché su Stephan El Shaarawy, che ha infilato Lozano per il momentaneo pareggio. Proprio il messicano è stato molto criticato per aver sciupato quello che sarebbe stato il 2-0 e probabile ko per i giallorossi.

Napoli-Roma 2-1, Simeone decisivo

Ma tutto ciò non è successo, anzi il finale è stato da brividi. Spalletti ha sostituito Osimhen con Giovanni Simeone, che all’ingresso dell’area di rigore ha approfittato di un errore in marcatura di Smalling e battuto Rui Patricio con un tiro di sinistro. Nel finale, tanta voglia da parte della Roma di riprendere il pareggio e portare un punto a casa. Mourinho trova la prima sconfitta in trasferta dal 4 settembre 2022, quando perse sul campo dell’Udinese per 4-0. Da allora, i giallorossi sono usciti imbattuti da San Siro -due volte- e anche dall’Allianz Stadium.

Con questa vittoria, il Napoli sale a 53 punti, a +13 sull’Inter al secondo posto. La prossima sarà domenica alle 12:30 in trasferta con lo Spezia. Mentre la Roma resta al sesto posto con 37 punti, ma a -1 dal gruppetto formato da Milan, Atalanta e Lazio. La lotta per la conquista della Champions League si preannuncia più bella che mai.

CLASSIFICA: Napoli 53; Inter 40; Lazio 38; Atalanta 38; Milan 38; Roma 37; Udinese* 28; Torino 27; Empoli 26; Bologna 26; Monza 25; Fiorentina 24; Juventus** 23; Salernitana 21; Sassuolo 20; Lecce 20; Spezia 18; Verona* 12; Sampdoria 9; Cremonese 8.

*Una partita in meno.

**15 punti di penalizzazione.