Juve, con la Lazio vietato sbagliare: la svolta con due buone notizie

La Juve, dopo il ko rimediato con il Monza, dovrà cercare di ripartire subito. Con la Lazio, in Coppa Italia, non si può sbagliare.

Una discesa senza fine. Quella di ieri doveva rappresentare, per la Juventus, la gara del riscatto. Da cui ripartire, dopo gli ultimi risultati deludenti ottenuti in campo e la penalizzazione di 15 punti in classifica. Invece la Vecchia Signora è andata incontro all’ennesimo scivolone della stagione, che ha fatto emergere tutte le criticità strutturali della squadra apparsa più volte svogliata e poco concreta sotto porta.

Massimiliano Allegri, nell’immediato post-match, ha attaccato frontalmente i suoi (“chi non lotta starà fuori”) e nei prossimi giorni dovrà cercare una soluzione che possa rimettere in carreggiata i suoi. Una panacea da trovare in fretta, in virtù del fatto che il quarto posto è ormai difficilmente raggiungibile (15 punti di svantaggio rispetto al Milan e all’Atalanta) e che sono appena 11 quelli in più sul Verona terzultimo impegnato oggi con il Verona.

La data segnata in rosso nel calendario bianconero è quella del 2 febbraio. In quel giorno si terrà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Un match di fondamentale importanza per il tecnico. Il quale, nell’occasione, farà partire dal primo minuto sia Dusan Vlahovic che Paul Pogba. Due top player rimasto a lungo fuori dai radar ma pronti ora a rientrare e trascinare i compagni fuori dall’attuale calvario.

Juve, con la Lazio torneranno Vlahovic e Pogba

Il serbo già ieri ha avuto modo di giocare, totalizzando 25 minuti in campo utili per rimettere benzina nelle gambe. La sua ultima rete risale al 15 ottobre (match winner contro il Torino) e adesso, smaltita la pubalgia che lo ha tenuto a lungo ai box, dovrà cercare di raggiungere presto la forma migliore. Il francese, dal canto suo, è fermo da metà luglio a causa dell’infortunio rimediato nella tournée statunitense.

Il processo di recupero è proceduto a rilento, non proprio nei tempi inizialmente sperati dallo staff medico. Ora, però, l’ex Manchester United sta bene e con il suo rientro Allegri può valutare un impiego stabile del 4-2-3-1 che prevede lui e Manuel Locatelli in mediana, Angel Di Maria trequartista, Federico Chiesa e Filip Kostic ali a supporto proprio di Vlahovic. Per la Juve andare avanti in Coppa Italia è vitale: la conquista del trofeo, infatti, garantirebbe il pass per la prossima edizione dell’Europa League. Mica bruscolini, di questi tempi.