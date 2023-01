Juventus, Allegri è preoccupato: “Vogliamo la salvezza”

Sconfitta decisamente inaspettata per la Juventus in casa contro il Monza. Ecco le parole del tecnico bianconero Allegri.

Sconfitta pesantissima per la Juventus. In casa bianconera sembra piovere sul bagnato. Dopo la penalizzazione in classifica di 15 punti, la situazione allo Stadium continua a peggiorare. In attesa dei filoni di inchiesta sugli stipendi, gli uomini di Allegri faticano anche in campo.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, un 5-1 pesantissimo, è arrivato un pari contro l’Atalanta e la sconfitta di oggi contro il Monza. La penalizzazione aveva già ridimensionato le ambizioni di vertice dei bianconeri, ma il ko di oggi proietta la Juventus al 13esimo posto in classifica. Lapidario a tal proposito il tecnico bianconero Allegri che, intervistato dai colleghi di DAZN, non ha nascosto il ridimensionamento degli obiettivi bianconeri.

“So solo che dobbiamo concentrarci solo sul lavoro sul campo.” ha dichiarato Allegri. “Chi non può farlo, è normale che resti fuori. Abbiamo la Coppa Italia e il campionato, ma soprattutto dobbiamo fare punti, dato che ora ne abbiamo solo 23. Ho sempre detto ai ragazzi che abbiamo fatto 38 punti, ma la classifica è però questa e dice 23 punti. Quindi dopo la sconfitta di oggi, dobbiamo lavorare su quella classifica, che al momento è la vera. Dobbiamo essere consapevoli che è una classifica che ci impone di guardare alla salvezza.”

Allegri striglia la Juve: “In tre partite subiti 10 gol!”

Al di là della penalizzazione c’è comunque un grosso problema in casa Juventus. Allegri ne è consapevole: “La partita con l’Atalanta è stata decisamente particolare, ma guardo solo i numeri. Abbiamo giocato tre partite e ottenuto solo un punto, subendo 10 gol in modo facile, come quelli di oggi.”

Complimenti al Monza, ma strigliata alla Juventus: “Nonostante il Monza abbia giocato un buon primo tempo, li abbiamo facilitati con un gol subito da un fallo laterale. Questi gol sono stati troppo facili da segnare. Dobbiamo lavorare su questo. Siamo stati poco reattivi, siamo stati poco cattivi. Anche prima del Napoli avevano fatto tre prestazioni che di certo non erano all’altezza.”