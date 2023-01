Lazio, il terzino scelto è Pellegrini: ma c’è il ‘problema’ Fares

La Lazio vuole un nuovo terzino sinistro e punta su Luca Pellegrini, ma prima deve uscire Fares: la situazione spinosa

Il campionato della Lazio è molto buono e potrebbe andare ancora meglio con un terzino sinistro di piede mancino. Un elemento che manca a Maurizio Sarri e che la società vuole garantirgli in queste ultime ore di mercato. Il prescelto da qualche settimana è Luca Pellegrini, attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte dalla Juventus e alle prese con un problema al polpaccio. A fine stagione dovrebbe tornare a Torino, non per restarci, intanto la Lazio pensa al presente e lo vorrebbe in prestito fino a fine stagione, magari inserendo un’opzione per il diritto di riscatto.

La sua situazione è quella che è, il calciomercato chiuderà alle 20:00 e oltre a sistemare le cose con Pellegrini, la Lazio deve anche pensare alle uscite. Per fare posto al terzino dell’Eintracht, Tare deve piazzare al più presto Mohamed Fares, mai impiegato da Sarri in questa stagione e nella lista dei cedibili dopo che l’anno scorso aveva giocato con Genoa prima e Torino poi.

Lazio, sprint per Pellegrini e Fares: contatti con Raiola

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de Il Messaggero, la Lazio punta con decisione a chiudere il colpo Pellegrini in queste ultime ore di mercato. L’ok della Juventus è già arrivato per un nuovo prestito, ma va trovata una squadra che ingaggi Mohamed Fares. L’esterno di centrocampo nella giornata di ieri ha rifiutato l’Alanyaspor. La dirigenza biancoceleste è in continuo contatto con Enzo Raiola, procuratore di entrambi i giocatori, affinché le due trattative vadano a buon fine.

Luca Pellegrini in questa stagione ha giocato 14 partite in tutte le competizioni. L’esperienza all’Eintracht fin qui è stata condizionata dai problemi fisici, alla coscia e al polpaccio. E’ un classe ’99 che in Serie A ha già vestito le maglie di Roma, Cagliari, Juventus e Genoa. Rappresenterebbe il tassello mancante per Sarri e probabilmente porterebbe dei miglioramenti nel gioco della Lazio, sia nella costruzione da dietro, sia in fase offensiva. Da quella parte, infatti, in questi primi mesi di campionato si sono alternati i vari Hysaj, Marusic e Lazzari.