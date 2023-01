Inter, non solo Skriniar: saranno tre le cessioni a sorpresa

Le cessioni dell’Inter potrebbero stravolgere il mercato nerazzurro della prossima stagione. Dopo l’addio ormai certo di Skriniar, i nerazzurri potrebbe dire addio ad altri tre giocatori in vista della prossima sessione di mercato

La cessione di Skriniar sarà formalizzata entro le prossime 24 ore. Il piano del PSG sarà quello di anticipare l’arrivo del centrale difensivo nerazzurro già a gennaio. L’Inter, dal canto suo, accetterà la proposta parigina solamente di fronte al pagamento di un indennizzo da circa 15 milioni di euro. Parti a lavoro per sancire la definitiva fumata bianca che potrebbe arrivare sulla sirena finale. Chi sostituirà Skriniar al centro della difesa interista?

Non trovano particolari conferme le indiscrezioni sul possibile affondo nerazzurro su Maguire. Il centrale del Manchester United, salvo clamorosi colpi di scena, resterà in Inghilterra almeno fino al termine della stagione. Occhi puntati anche su Demiral. L’Atalanta potrebbe aprire all’addio del centrale turco anche di fronte alla formula basata sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Il giocatore, dal canto suo, potrebbe dire sì al pressing interista.

Demiral potrebbe prendere il posto di Skriniar sul centro-destra, affiancando Acerbi e Bastoni. Questa sarà l’unica operazione del mercato di gennaio dell’Inter, ma attenzione alle prossime trattative in vista della prossima estate. I nerazzurri potrebbero dire addio a Brozovic, Correa e Lukaku.

Cessioni Inter, a rischio anche il riscatto di Lukaku

Dopo una prima parte di stagione decisamente deludente, l’Inter potrebbe riflettere totalmente sul possibile riscatto di Lukaku a fine stagione. Flop totale nel girone d’andata e punto interrogativo sul futuro. Non è escluso che i nerazzurri possano valutare l’idea di non riscattare il centravanti belga per concentrare le risorse economiche su un profilo più giovane, più futuribile e dall’ingaggio inferiore.

Punto interrogativo anche per quel che riguarda il futuro di Brozovic. Il centrocampista croato piace al Barcellona, ma anche a diverse squadre di Premier League. L’Inter potrebbe decidere di cedere il giocatore di fronte a un’offerta irrinunciabile. Per quel che riguarda Correa, invece, l’Inter valuterà il da farsi dopo la fine del campionato: a rischio la sua permanenza in nerazzurro.