Inter, da leader a punto interrogativo: la strana parabola di Lukaku

Inter, che succede con Lukaku? L’attaccante belga continua ad attraversare un periodo di alti e bassi condizionato anche dai troppi infortuni. Inzaghi potrebbe riabbracciare il suo centravanti in vista della prossima sfida contro l’Empoli

Solo panchina nella vittoria della Supercoppa contro il Milan e luce in fondo al tunnel in occasione del match di campionato contro l’Empoli. Lukaku è pronto a tornare a completa disposizione di Inzaghi dopo il recente ko muscolare. Un’involuzione totale rispetto alla prima esperienza in nerazzurro dell’era Conte. Un paragone senza confronto, condizionato, però, dai troppi acciacchi fisici, i quali hanno compromesso la prima parte di stagione dell’ex centravanti del Chelsea.

Da leader assoluto, ad oggetto misterioso: lo strano paradosso di Lukaku dopo il nuovo matrimonio con l’Inter. L’attaccante belga proverà a cambiare marcia in vista del girone di ritorno. Cresce la fiducia, l’ottimismo e la consapevolezza. Occhio, però, alla rinascita totale di Dzeko, autentico trascinatore del reparto offensivo dell’Inter, e man of the match della sfida di Supercoppa contro il Milan.

Riuscirà Lukaku e prevalere su Dzeko? Ballottaggio aperto e serrato che servirà ad entrambi i giocatori per cercare di far meglio e spingere costantemente il piede sull’acceleratore. A livello di gerarchie, però, qualora Lukaku dovesse recuperare la migliore condizioni fisica, atletica e mentale, sarà difficile immaginare una sua esclusione in favore di Dzeko.

Inter, Lukaku prepara il rilancio: nessuna novità dal mercato

Lukaku scalda i motori e si prepara riprendersi l’Inter in vista del girone dei ritorno. L’attaccante belga ha voglia di invertire l’attuale parabola discendente e ritornare decisivo per le sorti nerazzurre. Soffermandoci sul mercato, invece, l’Inter non interverrà in alcun reparto. Le conferme di Gosens e Correa, stopperanno le potenziali ricerche per un nuovo esterno sinistro e una nuova seconda punta.

Le cessioni dei due giocatori potrebbero essere rinviate alla prossima estate. Occhio anche al capitolo Gagliardini: il centrocampista nerazzurro potrebbe lasciare Milano nel corso dei prossimi giorni qualora dovesse sopraggiungere un’offerta irrinunciabile. L’Inter, dal canto suo, penserà al presente e alla sfida della 19^ giornata contro l’Empoli. Ecco le probabili formazioni del match:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku/Dzeko.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajili, Parisi; Bandinelli, Akpa Akpro, Fazzini; Baldanzi; Satriano, Caputo