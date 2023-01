Il Chelsea è senza freni: visite mediche per Enzo Fernandez, la cifra è da record

Il Chelsea ha chiuso (finalmente) per Enzo Fernandez dal Benfica: l’argentino romperà il record dell’acquisto più costo della storia inglese.

Stavolta per davvero: Enzo Fernandez sarà un giocatore del Chelsea. Poche settimane fa l’assalto all’argentino, rivelazione dell’ultimo Mondiale, si era già verificato ma senza andare a buon fine. Ora, invece, per i Blues sembrano non esserci più ostacoli: la rosa di Graham Potter sta per arricchirsi con un altro pezzo da novanta.

A inizio 2023, la vicenda del trasferimento del giocatore aveva fatto molto discutere sulla stampa sportiva. Pareva fatta per il suo trasferimento a Stamford Bridge, dopo che il Chelsea aveva accettato di pagare la clausola rescissoria da 120 milioni, ma poi le cose erano cambiate. All’improvviso, il club inglese aveva deciso di pagarne solo 80, quando ormai era però tutto quasi fatto per il passaggio di Enzo Fernandez alla sua nuova squadra.

Un comportamento che aveva indispettito notevolmente il Benfica, che aveva deciso di bloccare la trattativa. Il Chelsea allora si era rivolto a Jorge Mendes come mediatore, e per un po’ non se n’era più parlato. Fino a pochi giorni fa, quando la pista è tornata a scaldarsi. Quest’oggi, la cessione di Jorginho all’Arsenal per 15 milioni ha liberato spazio nella rosa del Chelsea, che è subito tornato a Lisbona per chiudere la trattativa con Enzo Fernandez. Stavolta pagandolo per davvero.

Enzo Fernandez al Chelsea: il trasferimento è da record!

Ovvero, tutta la clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Una cifra non indifferente, che segna un record per la Premier League: quello del centrocampista argentino, fresco 22enne, sarà il trasferimento più costoso di sempre. Verrà battuto così il record stabilito dal Manchester City nell’estate del 2021, quando acquistò dall’Aston Villa Jack Grealish per 117,5 milioni di euro.

Ma di record ne sta infrangendo un po’, il Chelsea, in questa sessione di mercato. Quello di Enzo Fernandez sarà infatti l’ottavo colpo dei Blues, dopo Joao Felix, Mudryk, Badiashile, Madueke, David Fofana, Malo Gusto e Andrey Santos. Tutti giocatori che non sono costati poco: ‘Transfermarkt’ stima infatti 208,5 milioni di euro stanziati per questi sette, che con la cifra versata per Fernandez saliranno a 320,5 milioni.