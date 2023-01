L’ennesima ‘follia’ del Chelsea: chi è Mr.100 milioni Mudryk

Il Chelsea non sta badando a spese per rinforzare la squadra anche dopo il deludente avvio: ecco chi è l’attaccante Mykhaylo Mudryk

In queste ore si è parlato tanto del nuovo colpo di mercato del Chelsea. I ‘blues’ sono tornati a condurre un mercato faraonico. L’ultimo regalo che si è fatto la formazione inglese risponde a Mykhaylo Mudryk, classe 2001 dello Shakhtar Donetsk. La squadra di Graham Potter ha battuto la concorrenza dell’Arsenal mettendo le mani su un calciatore ancora non troppo conosciuto al grande pubblico.

Il mercato di inverno è partito davvero molto forte per il Chelsea. I ‘blues’ del nuovo presidente todd Boehly hanno acquistato in pochi giorni Benoit Badiashile dal Monaco (per 38 milioni di euro), il brasiliano Andrey Santos (18 anni dal Vasco da Gama per 12.50 milioni), il 20enne nigeriano David Datro Fofana dal Molde per 12 milioni di euro e in più si è assicurato il prestito di Joao Felix dall’Atletico Madrid per altri 11 milioni di euro. Un totale di 73.50 milioni di euro ai quali si aggiungerà adesso un’altra ‘follia’: l’innesto di Mykhaylo Mudryk. Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà le visite mediche e poi firmerà fino al 2030 in un’operazione che costerà al Chelsea ben 100 milioni di euro (70 in parte fissa e 30 di bonus).

La rivoluzione milionaria del Chelsea: l’ultimo gioiello è l’ucraino Mykhaylo Mudryk

La rivoluzione avviata nel corso della scorsa estate sta proseguendo ora. I risultati delle prime diciotto giornate hanno lasciato il Chelsea lontano dalle primissime posizioni. Per questo motivo si sta continuando ad operare sul mercato per proseguire nella missione di trasformare il volto della squadra.

Colpisce adesso la cifra astronomica spesa per il ‘gioiellino’ dello Shakhtar Donetsk Mykhaylo Mudryk. Il calciatore ucraino, che ha da pochi giorni compiuto 22 anni si è distinto in Europa in questa prima parte di stagione con le prestazioni sfoderate in Champions League. Nel girone eliminatorio, l’attaccante esterno ha siglato tre reti in sei gare (uno al Lipsia e due al Celtic Glasgow). Non propriamente gol banali quelli messi a segno dal biondissimo nuovo acquisto del Chelsea.

Partenza lanciata pure in campionato con 12 partite e sette centri tra luglio e dicembre. Mykhaylo Mudryk ha dimostrato di essere un esterno moderno, dotato di un ottimo dribbling e di uno scatto difficile da contenere, capacità molto richieste nel calcio moderno. Anche per questo motivo è stato ‘strapagato’ rispetto a quanto mostrato finora in campo europeo (in nazionale ha esordito soltanto a giugno scorso nella gara contro la Scozia valida per i playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar). Potente, veloce e abile nell’uno contro uno, un prospetto sul quale a Londra hanno deciso di puntare forte. La sua posizione preferita rimane quella di attaccante esterno sulla corsia sinistra da cui può partire per poi rientrare sul suo piede di calcio, il destro. Può comunque adattarsi ad occupare anche le altre posizioni della prima linea.