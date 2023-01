Allegri ha scelto il nuovo modulo della Juve: riecco Pogba

Il nuovo modulo della Juve per allontanare la crisi: è questa l’idea di Allegri in vista della seconda parte della stagione bianconera dopo il recente ko contro il Monza. Un punto in tre partite: servirà un’improvvisa e immediata svolta

La Juventus sprofonda e abbandona quasi definitivamente la corsa alla qualificazione in vista della prossima Champions League. Un punto in tre partite e crisi totale per gli uomini di Allegri. Il tecnico della Juve è stato chiaro: “Pensiamo a fare i punti salvezza, altrimenti ci facciamo male”. Un messaggio chiaro e decisamente disarmante per i tifosi della Juventus e per il percorso bianconero prima della penalizzazione di 15 punti.

Detto questo, Allegri proverà a spingere il piede sull’acceleratore per provare a salvare i salvabile. Non è escluso che il tecnico bianconero possa valutare un cambio modulo per valorizzare maggiormente le trame offensive e le caratteristiche dei suoi giocatori. Occhi puntati sul recupero totale e immediato di Pogba, il quale potrebbe stravolgere l’organizzazione tattica del centrocampo bianconero.

Pogba potrebbe agire da mezz’ala sinistra nella nuova idea di 4-3-3 di Allegri. Sul centro-destra agirà Rabiot, mentre Locatelli sarà preferito a Paredes in posizione centrale. Punto interrogativo sul futuro dell’argentino, autentica delusione di questa prima parte di stagione della Juventus. Di Maria e Chiesa agiranno a sostegno di Vlahovic. Per quel che riguarda Milik, invece, il centravanti polacco dovrà stare fuori per circa 6 settimane.

Modulo Juve, Allegri passa al 4-3-3

Il nuovo 4-3-3 di Allegri si baserà su un gioco prevalentemente impostato sugli esterni, con Di Maria schierato a destra e Chiesa a sinistra. Vlahovic tornerà al centro dell’attacco, considerando anche il recente ko di Milik. In difesa Bremer affiancherà Danilo al centro, mentre Cuadrado e Kostic agiranno sugli esterni.

Come confermato da Allegri nelle scorse settimane, Kostic potrebbe trasformarsi definitivamente nel ruolo di terzino sinistro. Una svolta tattica che permetterà al giocatore serbo di confermarsi nell’undici titolare al posto di Alex Sandro. Il terzino brasiliano, dal canto suo, potrebbe lasciare la Juventus in vista della prossima sessione di mercato estiva.