Fantacalcio, attesa per l’asta di riparazione: ecco i nomi su cui puntare

Il calciomercato invernale è ufficialmente terminato. Attesa in chiave Fantacalcio, ecco i nomi più intriganti per l’asta.

Il calciomercato invernale è terminato ufficialmente da poche ore e questi giorni saranno molto importanti in chiave Fantacalcio. E’ stata una sessione di calciomercato abbastanza povera di emozioni, le big non hanno praticamente effettuato acquisti e nessuna squadra ha fatto particolari colpi. Saranno giorni molto caldi anche in chiave Fantacalcio dove la maggior parte dei ‘Fantallenatori’ di tutta Italia saranno impegnati nelle aste di riparazione, al lavoro per migliorare la propria rosa.

Manca pochissimo all’asta di riparazione e vi daremo alcuni consigli su come migliorare la propria rosa. Partendo dal ruolo del portiere: tra le possibili sorprese attenzione al portiere del Monza Di Gregorio. Ad inizio stagione il titolare era Cragno e l’estremo difensore brianzolo (uno dei migliori per media voto) è libero in alcune leghe. Occhio al colpaccio.

La Roma di Josè Mourinho ha acquistato il difensore spagnolo Diego Llorente, un calciatore che sarà il primo rimpiazzo dei titolari e che potrebbe avere tanto spazio. E’ tornato in Serie A anche l’ex Udinese Troost-Ekong, ora titolare nella Salernitana di Nicola. Il giovane Zanoli del Napoli è andato in prestito alla Sampdoria e sicuramente dovrebbe avere più spazio rispetto al passato. Ad inizio stagione erano poco conosciuti, ma ora Bijol e Posch, centrali di Udinese e Bologna, garantiscono bei voti e anche qualche gol. Occhio anche a Kyriakopoulos, nuovo esterno del Bologna e Luca Pellegrini, appena arrivato in Italia alla Lazio.

Fantacalcio, tanti svincolati di lusso in centrocampo e attacco

A centrocampo ci sono tante opportunità interessanti, a partire da Baldanzi e Ciurria (nomi passati sotto traccia al mercato) fino ad arrivare a Bajrami. Il trequartista dell’Empoli è passato al Sassuolo dove giocherà al posto di Traorè. Il Verona ha acquistato Duda, un giocatore versatile e su cui si può scommettere in chiave Fantacalcio.

In attacco ci sono i colpi più gustosi di questo calciomercato invernale. L’Udinese ha sostituito l’infortunato Deulofeu con il campione del mondo francese Thauvin, una scommessa piuttosto interessante in chiave Fantacalcio. La Fiorentina ha puntato invece sull’ex Torino Brekalo, un nuovo esterno per Italiano. Tra gli svincolati molto probabilmente avrete il danese Hojlund, scommessa più intrigante tra gli svincolati. Insomma non è stata certamente la sessione più divertente degli ultimi anni, ma ci sono tanti calciatori su cui puntare al Fantacalcio. Ormai manca poco.