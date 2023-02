Allegri svela un nuovo infortunio per Pogba e la speranza per i 15 punti

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio.

La stagione della Juventus non sta andando certo come i tifosi speravano alla vigilia. La Champions League è stata salutata con largo anticipo, mentre in campionato la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze rende la situazione in classifica molto difficile.

Un’ancora di salvezza potrebbe essere la Coppa Italia, la cui vittoria garantirebbe ai bianconeri almeno l’accesso in Europa League. Naturale quindi che Allegri investa molto nel quarto di finale contro la Lazio. Match che naturalmente è stato preceduto dalla conferenza stampa di rito nella quale Allegri ha toccato i temi caldi del momento: penalizzazione appunto e rientro di Pogba.

“Contro la Lazio è una partita importante.” ha dichiarato Allegri. “Dopo l’Atalanta poteva esserci un calo e così è stato, cercheremo di riprenderci. Penalizzazione? La società fare di tutto per farci ridare quei punti. Penso che sia la prima volta nella storia che vengono tolti 15 punti a campionato in corso.”

Juventus, Allegri su Pogba: “Domani non sarà dei nostri”

I tifosi bianconeri sperano che con il rientro di alcuni pezzi da novanta la situazione in casa Juventus possa invertirsi almeno sul campo. Per quanto riguarda però Paul Pogba dovranno pazientare ancora un po’. A dichiarare la sua assenza domani contro la Lazio è stato lo stesso Allegri: “Oltre a Bonucci mancherà anche Pogba. Per lui un problema ai flessori. Sugli assenti posso dire che solo Vlahovic ci sarà e molto probabilmente sarà titolare, gli altri devi valutare la rifinitura.”

Infine un passaggio sul calciomercato dove la Juventus, come tutte le squadre italiane, ha fatto molto poco. Una sola operazione di rilievo: la cessione di McKennie. Proprio su questo punto Allegri vuole essere estremamente chiaro: “Non siamo la Premier League. Tra noi e loro c’è un rapporto di 1 a 4, dobbiamo dircelo e dobbiamo farci i conti. C’è stato il trasferimento di McKennie. E’ un’operazione dovuta perché il giocatore voleva andare via.”