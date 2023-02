La Juventus riflette su Pogba: in arrivo la possibile svolta

Pogba alla Juventus, atto secondo ancora in stand-by. Il centrocampista francese, di fatto, non ha ancora esordito ufficialmente con la maglia bianconera. Prima l’infortunio al ginocchio, ora il leggero indolenzimento ai flessori: punto interrogativo in casa Juve

Quando tornerà in campo Pogba? Il centrocampista francese non risponderà presente alla sfida di Coppa Italia tra Juventus-Lazio a causa di un indolenzimento ai muscoli flessori. A confermarlo è stato lo stesso Allegri in conferenza stampa, il quale ha sottolineato la nuova indisponibilità del centrocampista transalpino, con una pacata frecciatina nei confronti del francese: “Forse potrò averlo a disposizione tra due mesi”.

Quale sarà il futuro di Pogba? Non è escluso che la Juventus possa valutare un cambio di direzione totale in vista del futuro. Il club bianconero, come si vocifera nelle ultime ore, potrebbe decidere di stoppare i bonus contrattuali del giocatore, soprattutto dopo i primi sei mesi trascorsi solamente in infermeria. Difficile ipotizzare un addio a fine stagione in maniera consensuale, anche perchè per la Juventus sarebbe un clamoroso flop tecnico ed economico dopo una sola stagione.

Pogba, dal canto suo, proverà a convincere nuovamente la dirigenza juventina ad aver fiducia nei suoi confronti, sia in chiave presente, sia in vista del prossimo futuro. Il ritorno in campo del centrocampista francese potrebbe coincidere con la 21^ o 22^ giornata di Serie A. Sono attesi ulteriori dettagli dall’infermeria.

Pogba-Juventus, addio a fine stagione? Scenario surreale

Come accennato, l’addio di Pogba a fine stagione resta una pista di difficile percorrenza, ma giusto non escluderla totalmente, soprattutto dopo l’investimento estivo fatto dalla Juventus con un tornaconto momentaneamente pari a zero. Nessuna presenza ufficiale con la maglia bianconera e ritorno in campo ancora rimandato. Le prossime settimane e mesi serviranno per capire se Pogba impatterà con determinazione e spirito di sacrificio sulla nuova realtà bianconera.

Allegri aspetterà il francese per le prossime giornate di campionato. La sensazione, però, è che l’allenatore della Juventus sia leggermente infastidito da questa situazione, soprattutto dopo la prima decisione di Pogba di non operarsi in estate, rimandando di circa 3-4 mesi il suo ritorno in campo.