“Con Conte questa Inter avrebbe…”: Graziani spiazza Inzaghi

Le parole di Ciccio Graziani sono davvero sorprendenti rispetto a Simone Inzaghi e ritorna il fantasma di Antonio Conte.

La classifica di Serie A dimostra che ad oggi la squadra che può vincolarsi alla lotta scudetto, che vede il Napoli svettare con un vantaggio di 13 punti sulla seconda, è l’Inter. La formazione di Simone Inzaghi dispone senza dubbio di una delle rose più competitive per valori tecnici. Certo, la serenità negli ultimi tempi è stata scossa da alcune vicende, come quella che riguarda il futuro trasferimento di Milan Skriniar al PSG.

Tuttavia, proprio rispetto alla gestione delle risorse dello spogliatoio nerazzurro nel corso della stagione ci sono state diverse critiche. La maggior parte delle stesse sono state rivolte all’indirizzo dell’allenatore, Simone Inzaghi. Poteva gestire meglio il talento a disposizione? Poteva compiere scelte diverse? Difficile esprimersi col senno di poi.

Ciò che è certo che è il potenziale nerazzurro è decisamente superiore rispetto agli alti e bassi che si sono verificati nella prima parte di stagione. E ne ha parlato anche Ciccio Graziani.

Ciccio Graziani su Inzaghi: “Bravissimo, ma all’Inter si aspettavano di più”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, l’ex calciatore e allenatore ha dichiarato: “Inzaghi ha già fatto esperienze importanti a livello professionale. Ha avuto un bellissimo rapporto con la Lazio, vincendo anche qualcosa. Ho l’impressione che invece all’Inter soffra un po’ l’ambiente ma anche i calciatori”.

Entrando più nello specifico, Ciccio Graziani termina così il suo pensiero: “È un bravissimo allenatore, ma secondo me questa squadra in mano ad Antonio Conte avrebbe qualche punto in più. Lui è molto capace nel lavorare anche sulla psiche dei calciatori. Inzaghi, invece, fa un po’ più di fatica a incidere su questo aspetto. La sua carriera parla comunque di un tecnico capace e vincente, ma all’Inter si aspettavano di più da parte sua”.