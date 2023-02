Icardi, quante gioie in Turchia: e il Galatasaray gongola per l’affare

Il Galatasaray sempre più ‘italiano’. Gli ex Serie A Mauro Icardi e Dries Mertens protagonisti della vittoria dei turchi in Super Lig.

Continua il magic moment degli ex Serie A nella Super Lig turca, in particolare per quelli che militano nel Galatasaray. Il club turco, che questa stagione ha accolto tra le sue fila Mauro Icardi e Dries Mertens supera 2-1 i campioni in carica del Trabzonspor proprio grazie alle reti dei due ‘italiani’.

All’iniziale vantaggio di Maximiliano Gomez ha risposta l’ex Napoli Dries Mertens. L’attaccante belga a metà primo tempo ha sfruttato al meglio l’assist offerto da Mauro Icardi. Per Mertens si tratta della rete numero 4 da quanto è approdato sulle sponde del Bosforo.

Subito dopo a salire in cattedra è stato Icardi che, dopo l’assist dell’1-1, ha siglato il rigore del definitivo 2-1. Una freddezza da appalusi per un gol che consente al club di Galata di superare i rivali, nonché campioni in carica, del Trabzonspor e proiettarsi così, ancora di più, in testa alla classifica della Super Lig turca.

Icardi sempre più da record in Turchia: 9 reti e un curioso record

Con il gol messo a segno contro il Trabzonspor Mauro Icardi ha siglato la rete numero 9 in questa stagione. Numeri importanti se si considera che Maurito è soltanto alla 12esima apparizione con il club turco. Lontanissimo il capocannoniere Valencia, Icardi ha però nel mirino l’ex Milan e Roma, altra conoscenza del calcio italiano, Fabio Borini a quota 13 centri.

Icardi in ogni caso ha nel frattempo già stabilito un piccolo record con la maglia giallorossa del Galatasaray. La rete contro il Trabzonspor, oltre ad essere la nona rete in campionato, è anche la terza rete segnata ad un big. Dopo aver scritto il suo nome nei match contro Besiktas e Fenerbahce, Icardi ha completato il novero delle big. E’ infatti il primo calciatore della storia del Galatasaray che, al primo anno in maglia giallorossa, è stato capace di segnare contro tutte e tre le storiche grandi del calcio turco. Prima di lei nessuno era riuscito a mettere a referto questa curiosa statistica.