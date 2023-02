Inter-Milan, che derby sarà? I due volti di una Milano senza certezze

Inter e Milan, dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia, daranno vita questa sera ad derby volto all’incertezza.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto ancora una volta. Gli azzurri, nella gara di oggi delle 12.30, hanno infatti battuto lo Spezia di Luca Gotti con il risultato netto di 0-3. Nonostante quello che dice il tabellino, i partenopei hanno dovuto aspettare la ripresa per portare a casa con Kvaratskhelia e Victor Osimhen tre punti che mettono ancora più pressione sia all’Inter che al Milan per il Derby di questa sera.

La ‘Beneamata’ ed il team rossonero, infatti, sono adesso a 16 e 18 punti dalla squadra partenopea capolista. Lo stesso Stefano Pioli ha ammesso che la sua squadra non concorre più per lo Scudetto: “Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, le altre sono tutte lì. La qualificazione in Champions League non è un traguardo che deve essere assolutamente sottovalutato”.

L’Inter, dal canto suo, è l’ultima squadra rimasta che potrebbe cercare una super rimonta nei confronti del Napoli. Tuttavia, in caso di mancato successo questa sera, anche direbbero di fatto addio ai sogni Scudetto. Oltre alla pressione del team guidato da Luciano Spalletti, il Derby di questa sera sarà una gara molto particolare ( quasi surreale) anche per due giocatori.

Inter-Milan sarà un derby molto incerto: dall’addio di Skriniar al possibile divorzio con Leao

Sia nel Milan che nell’Inter, infatti, ci sono due calciatori che potrebbero giocare questa sera l’ultima stracittadina milanese della loro carriera. Infatti, se tra le fila nerazzurre è ormai certo l’addio di Skriniar al termine di questa stagione, nel ‘Diavolo’ bisogna registrare l’incertezza sul futuro di Rafael Leao.

Lo slovacco la prossima stagione sarà di fatto un nuovo calciatore del PSG, mentre l’attaccante esterno di Stefano Pioli ancora non sa se rinnoverà o meno il proprio contratto con il Milan. Nonostante questo contesto, entrambi i calciatori scenderanno in campo (Skriniar lo farà senza la fascia del capitano) questa sera per dare una mano alle loro ‘attuali’ squadre.