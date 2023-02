Pessina spegne i sogni della Samp, Gabbiadini non basta contro il Monza

Nel posticipo serale della ventunesima giornata di Serie A reti e tanto spettacolo nel match tra Monza e Sampdoria.

Nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A emozioni fino all’ultimo per Monza e Sampdoria. Il Monza trova il pari all’ultimo minuto, segnando un pari che spegne le speranze salvezza del club blucerchiato. Stankovic finisce in lacrime con Pessina che impatta su rigore all’ultimo minuto. Non basta Gabbiadini, termina in parità per 2 a 2.

Sfida molto importante con i padroni di casa che vogliono continuare il momento positivo dopo la clamorosa vittoria contro la Juventus mentre la Samp ha bisogno di punti salvezza. I blucerchiati partono forte e trovano subito il gol con Manolo Gabbiadini ben innescato da Lammers. Il Monza non accusa il colpo ed anzi trova il pari alla mezzora con un gran gol di Petagna.

L’azione parte dal solito Carlos Augusto che sfreccia e mette al centro, ma la sfida resta molto divertente. Le due squadre cercano entrambe il gol e giocano per i tre punti senza fermarsi in una sfida a ritmi molto alti. Si va in parità all’intervallo e Stankovic fa subito due cambi a inizio ripresa. Entrano Murru e Rincon e il tecnico cambia qualcosina.

Monza-Sampdoria, è Gabbiadini show

Il Monza fa la partita ad inizio ripresa e prova a trovare il vantaggio, sfiorato con un ottimo ancora Petagna. Sono i blucerchiati a trovare però il vantaggio con ia doppietta ancora di Gabbiadini. L’ex Napoli è scatenato e trova una doppietta fondamentale che manda in estasi Stankovic e tutti i tifosi.

Nel finale il Monza ci prova in tutti i modi, tenta un assalto totale ma la Samp difende con tutti gli uomini ad oltranza. Nel finale fallo di Murru all’ultimo secondo di recupero e rigore che spegne i sogni blucerchiati. Stankovic va via prima del rigore quasi in lacrime e Pessina dal dischetto non sbaglia. Finisce 2 a 2 con i brianzoli che proseguono la striscia positiva.