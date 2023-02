Roma, Tiago Pinto contro Zaniolo: “Mi chiederei se…”

Roma, Tiago Pinto durissimo contro Zaniolo, appena passato al Galatasaray dopo una netta spaccatura con il club capitolino: cosa ha detto.

Alla fine è davvero finita l’avventura di Nicolò Zaniolo alla Roma. L’attaccante classe 1999 ha firmato con il Galatasaray, primo in classifica nel campionato turco, dove guadagnerà 3,5 milioni l’anno fino al 2027. Al club giallorosso andranno 23 milioni tra parte fissa e bonus, più una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Un’operazione che soddisfa tutti, secondo il ‘Corriere della Sera’, o quasi.

Alla fine, la Roma ha ottenuto meno di quello che sperava da Zaniolo: sia in termini economici, con la cessione, sia in campo. L’ala destra era arrivata nello scambio con Nainggolan nel 2018, per poi esplodere come uno dei maggiori talenti italiani. Peccato che nella Capitale non abbia mai avuto un rendimento continuo, un po’ per i problemi fisici e un po’ per quelli caratteriali.

Ora, il suo futuro sarà nel campionato turco. Un downgrade abbastanza evidente, per un giocatore che il mese scorso ha rifiutato la Premier League e sperava di finire al Milan. Invece, si troverà a giocare in una squadra con ottimi valori tecnici, ma fuori dalle coppe europee in questa stagione. E in molti si chiedono se la questione principale qui non sia il giocatore che sopravvaluta le proprie capacità.

“Una riflessione personale me la faccio”: la bordata contro Zaniolo alla Roma

A pensarlo è addirittura Tiago Pinto, il general manager della Roma. Il dirigente portoghese è intervenuto oggi in conferenza stampa, nella quale ha parlato senza peli sulla lingua del caso Zaniolo. “Anche io posso pensare che dovrei guadagnare una tale cifra. – ha detto – Ma se poi chiedo di andare via e le uniche offerte sono quelle del Bournemouth e del Galatasaray, una riflessione personale me la faccio”.

Un giudizio abbastanza netto sul suo ormai ex giocatore e sugli sviluppi della sua carriera. Ma Tiago Pinto non si è fermato qui, e a scanso di equivoci ha chiarito meglio il senso delle sue parole. La riflessione di cui parla, infatti, sarebbe la seguente: “se sono scarso io o se c’è qualcosa di diverso che non va”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni, e sembrano riflettere un pensiero molto diffuso su Zaniolo da parte di molti tifosi.