Lukaku al Napoli? L’incredibile strada che renderebbe azzurro il belga

C’è un’incredibile scenario dall’Inghilterra che porterebbe Romelu Lukaku al Napoli durante la prossima stagione: i dettagli.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarato, in occasione di un’intervista concessa a ‘Bild’, che la società azzurra non ha e non avrà nel futuro prossimo necessità di cedere i suoi “big” grazie alla regolarità dei conti del club. Ciò significa che Kvaratskhelia e Osimhen, per citare i due menzionati dal quotidiano, potrebbero permanere fino a scadenza del contratto o dell’eventuale rinnovo.

Al contempo significa che per convincere il club azzurro ad accettarne una cessione dovrebbe giungere un’offerta irrinunciabile. Sia per la società sia per i calciatori. Una prospettiva che tranquillizza i tifosi ma nemmeno troppo, poiché consapevoli che molte realtà sono disposte a tutto per potersi avvalere delle prestazioni dei gioielli di casa Napoli.

In particolare, c’è l’ombra della Premier League che oramai da tempo aleggia su Victor Osimhen, le cui caratteristiche e fisicità ben potrebbero sposarsi nel contesto del calcio inglese. Sarebbe un richiamo difficile da ignorare e ciò porrebbe il Napoli nella condizione di prepararsi all’eventualità in ogni momento.

Pazza idea Chelsea: Lukaku per Osimhen? I dettagli

Secondo quanto riferisce ’90min.com’, la società che al momento più seriamente starebbe pensando al centravanti nigeriano e che avrebbe anche la possibilità più concreta di formulare l’offerta adeguata sarebbe il Chelsea. I Blues, che da poco hanno sborsato l’astronomica cifra di 121 milioni di euro per l’argentino Enzo Fernandez, avrebbero in mente la strategia per cercare di convincere il patron partenopeo.

Siccome il Napoli difficilmente scenderà sotto la richiesta di 150 milioni di euro per Victor Osimhen, il Chelsea vorrebbe avvicinarsi alla domanda, inserendo il cartellino di uno dei suoi tesserati. Si tratta di Romelu Lukaku, attualmente in prestito all’Inter. Per i Blues si tratta di un esubero, mentre per i nerazzurri il ritorno del belga non è stato fortunato. Ha trascorso più settimane ai box che in campo a causa di diversi infortuni che si son susseguiti. Proprio per questo pare difficile credere che De Laurentiis possa accettarlo nell’affare Osimhen sia per una questione economica d’ingaggio sia che tecnica. Non ci sarebbe interesse nei confronti del centravanti dell’Inter, ma un tentativo il Chelsea potrebbe comunque farlo.