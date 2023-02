Milan, dalla crisi ad un gradito ritorno: Pioli svela tutto

Stefano Pioli, in vista della gara di domanid del suo Milan contro il Torino di Ivan Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti.

Dopo la sconfitta subita rimediata domenica scorsa nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Milan è atteso da un’altra gara molto insidiosa. I rossoneri, infatti, domani sera a San Siro sfideranno il Torino di Ivan Juric.

I granata sono stati già fatali per il Milan in questa stagione. Il Torino di Ivan Juric, dopo i tempi supplementari, ha eliminato lo scorso 11 gennaio il ‘Diavolo’ dalla Coppa Italia. I rossoneri, anche per una sorta rivincita, hanno l’obbligo di vincere domani per poi preparare al meglio la gara di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte.

Per il Milan, ovviamente, non sarà affatto facile strappare i tre punti al Torino, soprattutto per il pessimo momento che sta vivendo. Il team meneghino, che non vince dallo scorso 4 gennaio contro la Salernitana di Davide Nicola, sta fornendo prestazioni davvero deludenti, vedi quella arrendevole di domenica scorsa contro l’Inter.

Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli: “Ibrahimovic ci sarà contro il Torino. Leao? Sta bene”

Lo stesso Stefano Pioli, nel corso della classica conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Torino, ha parlato del momento della sua squadra: “Ibrahimovic? Sta meglio, anche ha svolto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Tuttavia, visto il suo ruolo di motivatore e di grande calciatore, tornerà con noi. Leao? E’ importante sia per me che per la squadra. Ha dovuto giocare subito a Salerno dopo il Mondiale e poi ha perso un po’ di brillantezza. Sta bene, lo vedo concentrato e motivato”.

L’allenatore del Milan ha poi continuato il suo intervento: “Le critiche subite? Quando si allena questa squadra, le critiche e gli elogi sono sempre esagerati. Quando sei il tecnico del Milan devi vincere sempre ed io non lo sto facendo. Tuttavia non si deve rinnegare un percorso, ma bisogna fare le giuste valutazioni. Torino? Dovremo cercare di fare qualcosa di diverso, perché è una squadra che mette in difficoltà il proprio avversario con una pressione a tutto campo. Bennacer e Tomori? Mi aspetto di averli per la gara di Champions. Mentre non so quando rientrerà Maignan, anche se il suo percorso sta proseguendo bene”.