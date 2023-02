Juventus, stilettata di Tardelli ad un bianconero: la sentenza è netta

L’ex bandiera della Juventus e della Nazionale italiana ci è andato giù pesante. Che attacco quello di Marco Tardelli.

La Juventus deve i fare i conti con una stagione che si è notevolmente complicata a causa della penalizzazione inflitta per il caso plusvalenze. In attesa di conoscere cosa accadrà ai ricorsi, ma anche dai nuovi filoni di inchiesta, il tecnico Massimiliano Allegri deve fare i conti con diversi problemi di campo.

Uno di questi riguarda Paul Pogba, il quale nella sua seconda vita bianconera sta vedendo più l’infermeria che il terreno di gioco. Molti sono i mugugni e i malumori attorno al francese. A questo partito si iscrive anche Marco Tardelli che, dall’alto della sua esperienza in bianconero, ci è andato giù pesante.

L’ex calciatore della Juventus, nonché campione del mondo con l’Italia nella fortunata spedizione azzurra di Spagna ’82, non ha lesinato critiche a Paul Pogba e alla gestione del suo infortunio in un periodo in cui la Juventus avrebbe grande bisogno di un calciatore del suo calibro. Intervenuto durante 90° minuti Tardelli non è certo andato di fioretto.

L’ex Tardelli attacca la Juventus e Pogba: “Se ne va a sciare!”

“Paul Pogba non gioca dall’aprile del 2022, quando era ancora a Manchester.” ha dichiarato Tardelli. “La sua assenza è diventata un problema per la Juventus, in quanto non si sa quando rientrerà e quali siano le sue intenzioni. Pogba se ne va a sciare mentre i suoi compagni devono affrontare i difficili momenti della squadra.”

il grande ex ha poi continuato rincarando la dose e non lesinando critiche pesanti nei confronti del centrocampista francese: “Decide lui quando farsi operare, a causa della paura di perdere il Mondiale. Questa situazione è un grosso problema per la Juventus e dimostra che la società non ha una visione chiara della situazione. A questo punto sarebbe necessario che subentri Allegri per risolvere la questione, poiché non è accettabile avere un giocatore che continui a pagare ma che non gioca. Non dimentichiamoci poi del fattore squadra: il comportamento di Pogba nei confronti dei suoi compagni è scorretto. E’ una cosa ce mi da moltissimo fastidio.”