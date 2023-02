Inter, il top può arrivare grazie a Calhanoglu: scattato il pressing

L’Inter ha messo nel mirino il prossimo obiettivo di mercato. Il contributo offerto da Calhanoglu può risultare determinante.

La trattativa riguardante Milan Skriniar si è conclusa nel peggiore dei modi, con lo slovacco che al termine della stagione si trasferirà a parametro zero al PSG. Adesso l’Inter proverà a blindare almeno Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, anche loro in scadenza di contratto e non ancora del tutto convinti di proseguire la loro esperienza in nerazzurro. Il club, intanto, ha cominciato a riflettere sui prossimi colpi in entrata da concretizzare.

In difesa, ad esempio, piacciono molto Chris Smalling e Peer Schuurs. L’inglese è legato alla Roma fino a giugno e fin qui ha rispedito al mittente tutte le proposte ricevute dal direttore generale Tiago Pinto. Le parti sono distanti (sul tavolo c’è un tavolo a cifre più basse rispetto a quelle percepite) e i nerazzurri puntano ad inserirsi sfruttando proprio questa situazione di stallo. L’ex Ajax, invece, si è ambientato subito al meglio nella nuova realtà diventando uno dei principali punti di forza del Torino.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, nel mirino dell’amministratore delegato Beppe Marotta è finito Franck Kessie. L’ivoriano, sbarcato al Barcellona nello scorso luglio, ha faticato ad integrarsi negli schemi tattici di Xavi. Per lui, in maglia blaugrana, 24 presenze complessive “condite” da appena 2 reti e 3 assist. Non proprio il bottino auspicato dal club, che lo aveva ingaggiato con la speranza che diventasse il nuovo Yaya Touré.

Inter, Kessie torna nel mirino di Marotta

Da qualche settimana si è quindi ricominciato a parlare di un suo possibile ritorno in Italia e, nella fattispecie, Milano. Una città, questa, rimasta nel suo cuore. Voci prontamente messe a tacere dal suo entourage (“fake news”) ma in realtà l’addio alla Catalogna potrebbe concretizzarsi davvero nei prossimi mesi. A confermarlo è l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ secondo cui i contatti tra il giocatore ed Hakan Calhanoglu (suo ex compagno ai tempi del Milan) sarebbero già scattati.

Marotta, dal canto suo, sta riflettendo sulla fattibilità dell’operazione. L’idea, in tal senso, è quella di mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto legato a determinati obiettivi stagionali. Da impossibile a complesso, ma comune possibile. L’Inter ragiona e valuta. Il nome di Kessie è segnato in rosso nel taccuino del manager nerazzurro ed il pressing di Calhanoglu può risultare determinare per produrre la fumata bianca.