Spalletti risponde a Marocchi (che aveva chiesto a Dionisi di fermare gli azzurri)

Il Napoli di Luciano Spalletti ha stravinto il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A, battuta la Cremonese.

Il posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie A ha visto il Napoli di Luciano Spalletti trionfare contro la Cremonese, un 3 a 0 con le reti di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas. Il georgiano ed il nigeriano, nello specifico, continuano a regalare emozioni e sorprese e gli azzurri sono meritatamente in testa al campionato.

La squadra non ha mai tremato nel match odierno e ha mostrato una sicurezza impressionante. Luciano Spalletti è apparso raggiante nel post partita ai microfoni di DAZN ma allo stesso tempo ha mostrato a tutti che non vuole mollare nulla. Ecco alcune sue dichiarazioni nel post partita:

“La città e i nostri tifosi ci tengono costantemente sul pezzo. E questa possibilità di fare cose importanti, tutti ormai lo percepiscono. Ci siamo innervositi all’inizio su qualche palla persa, ma abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo poi molto meglio, abbiamo fatto girare palla con ordine ed ha fatto ciò che deve fare la nostra squadra”.

Napoli, le parole di Spalletti a DAZN

Il tecnico ha poi proseguito rispondendo alle parole del telecronista DAZN e riguardo il futuro del club in Champions League. Spalletti ha così proseguito: “So bene qual’è il vostro gioco, lo conosco bene. Ero piccolo quando si faceva, noi dobbiamo giocare partita per partita. Ci fanno pensare che il campionato sia già vinto, ma non è così. Si ragiona come si vuole noi, si mangia con il presente, non con il futuro”. Un messaggio chiaro che il tecnico ha voluto dare sia alla squadra che alle sue rivali.

Infine un attestato di stima ad Osimhen, giocatore che non si lamenta più e che è sempre più decisivo in questo Napoli. Il tecnico ha chiarito: “Ci sono cose che non devono interessarci, le proteste non devono catalizzare la nostra attenzione. Stasera c’era un episodio su cui potevamo reagire in maniera diversa, ma i ragazzi sono rimasti ordinati. Dobbiamo vincere le partite nonostante le cose che troviamo in mezzo”. Poi ai microfoni di Sky Sport il tecnico ha ‘duellato’ con l’ex calciatore e ora opinionista Marocchi: “Dicono che il Napoli poi cadrà? Dobbiamo essere disposti a tutto e distruggerci sul campo per raggiungere quel risultato e poi ognuno può far il tifo contro chi vuole. Noi si va avanti per la nostra strada”. Le parole di Spalletti sono riferite a quelle del pomeriggio di Marocchi che aveva letteralmente chiesto al tecnico del Sassuolo Dionisi: “Promettete di fermare il Napoli e riaprire il campionato?”. Una frecciata che non è passata inosservata al tecnico.