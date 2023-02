Juventus, Danilo ora attende firma e annuncio: i dettagli

La Juventus trova l’accordo con Danilo per il prolungamento di contratto del brasiliano. Ecco i dettaglia e cosa manca per l’ufficialità.

Non è ancora ufficiale ma da poche ore la notizie è stata riportata da molte testate online: Danilo ha trovato l’accordo con la Juventus per il rinnovo di contratto. Il difensore brasiliano nativo di Bicas, che spegnerà 32 candeline il prossimo 15 luglio, non ha ancora firmato ufficialmente, ma l’accordo per proseguire l’esperienza bianconera c’è. Un tassello importante per la Juventus, che in estate potrebbe perdere a scadenza di contratto sia Cuadrado che Alex Sandro.

La riconferma di Danilo è quindi un fattore ritenuto essenziale dalla dirigenza bianconera per dare stabilità al progetto tecnico. Il brasiliano ha dato dimostrazione, specialmente in questa annata, delle sue qualità tecniche e tattiche, che lo rendono adattabile a più ruoli. Preziosissimo nel gioco di Allegri, Danilo ha anche dato prova di avere un grande legame col club.

Tutto ciò è testimoniato dal fatto di aver vestito la fascia di Bonucci durante l’assenza del capitano, imponendosi come un leader dello spogliatoio. Per questo nelle ultime ore l’entourage del giocatore e i dirigenti della Juventus si sono incontrati per definire le linee guida di questo rinnovo. Il difensore è arrivato nell’estate del 2019 dal Manchester City, e si è subito conquistato un posto sia in campo che nel cuore dei tifosi.

Danilo prolunga con la Juventus: i dettagli della trattativa

Prolungamento di una stagione rispetto al contratto attuale, e cioè fino a luglio 2025, con un’opzione di estensione fino al 2026, quando Danilo avrà circa 35 anni. In questo modo, il difensore brasiliano resterebbe alla Juventus fino praticamente al termine della carriera, ribadendo quell’attaccamento alla maglia bianconera di cui si è scritto sopra. Nessuna variazione per quanto riguardo lo stipendio, che resterà di 4 milioni all’anno.

L’accordo tra le parti, come detto, è stato raggiunto, ma non è stato ancora formalizzato. Ciò significa che Danilo non ha ancora effettivamente firmato il nuovo contratto, e pertanto non può ancora essere data l’ufficialità dalle parti in causa. Ma un accordo c’è, e siamo ormai solo alle formalità. L’entourage del giocatore fa sapere di essere in attesa di questi dettagli finali, che si spera possano arrivare a brevissimo.