Inter, Gosens o non Gosens? Cosa filtra in vista dell’Udinese

L’Inter deve superare il pareggio amaro registrato contro la Sampdoria e per farlo c’è il match contro l’Udinese: cosa filtra per Gosens.

L’Inter è chiamata a superare il pareggio registrato contro la Sampdoria al Ferraris, match in cui i nerazzurri potevano e dovevano fare di più in termini di risultato. Per farlo c’è già in programma la gara contro l’Udinese. Robin Gosens sarà a disposizione di Simone Inzaghi? Ecco cosa filtra.

L’Inter, dopo aver affrontato la Sampdoria, scenderà in campo a San Siro contro l’Udinese di Sottil. Per la 23esima giornata di Serie A, in ogni caso, resta in dubbio la convocabilità di Robin Gosens. Non al 100% della propria condizione fisica.

Il tedesco non ha soddisfatto con la sua prestazione contro i blucerchiati ma è stato sostituito ad inizio secondo tempo anche per un problema fisico. Ha, infatti, accusato un affaticamento all’adduttore destro. Ecco cosa filtra sulle due condizioni.

Inter, in vista dell’Udinese le ultime sulle condizioni di Robin Gosens: ecco cosa filtra dalla Pinetina

Il club nerazzurro, quindi, sabato ospiterà l’Udinese a San Siro. E ha perciò svolto quest’oggi uno dei diversi allenamenti che condurranno la squadra fino al giorno della prestazione. In merito alle condizioni dell’esterno tedesco, si legge su ‘FantaCalcio.it’: “L’Inter di Simone Inzaghi è tornata ad allenarsi alla Pinetina per giungere al prossimo turno nella miglior condizione atletica possibile. Tutti, tranne uno: Robin Gosens, infatti, è fermo ai box dopo aver rimediato un affaticamento muscolare all’adduttore“.

“La sensazione – si legge ancora – dello staff medico, però, è positiva: filtra ottimismo a tal proposito. Bisognerà solamente capire se il tedesco riuscirà ad essere convocabile per il prossimo match di Serie A. Qualora non dovesse farcela, al suo posto scalpita Federico Dimarco, pronto a tornare in campo dal primo minuto”.