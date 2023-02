Lo Spezia esonera Gotti: comunicato ufficiale

Dopo i recenti risultati negativi è arrivata la notizia ufficiale: Luca Gotti non è più l’allenatore dello Spezia.

Il pareggio con l’Empoli costa carissimo a Luca Gotti. Il tecnico è stato infatti sollevato dall’incarico di allenatore dello Spezia dopo il 2-2 rimediato contro i toscani. La società spezzina ha ritenuto non più profittevole proseguire il rapporto con il tecnico dell’Udinese.

La decisione era nell’aria già da dopo la partita di Empoli, match nel quale i liguri si sono fatti rimontare il doppio vantaggio a firma Verde. Una mancata vittoria che è stata una sorta di goccia che ha fatto traboccare il vaso, con il board dello Spezia che ha preso la decisione dell’esonero.

Si attendeva solamente l’ok definitivo da parte del patron Robert Platek, che in questi giorni è a New York per affari. Il numero uno del club avrebbe poi dato libertà di scelta all’area tecnica al quale a sua volta ha comunicato in serata a Gotti la decisione di risolvere il contratto di allenatore. La squadra per il momento è stata affidata a Lorieri, in attesa di capire quali saranno le prossime mosse da parte della dirigenza spezzina.

Serie A, lo Spezia esonera Gotti: liguri a due punti dalla retrocessione

Gotti paga un momento di forma non esaltante. Nelle ultime quattro partite infatti lo Spezia ha collezionato tre sconfitte e un solo pareggio, peraltro subendo la rimonta contro l’Empoli. Risultati non ritenuti all’altezza dalla dirigenza, considerando anche che, nello stesso numero di partite, l’Hellas Verona, la diretta concorrente per la salvezza, ha collezionato ben 8 punti.

Quello che sembrava un distacco rassicurante dalla zona retrocessione, si è trasformato, nel giro di 360′ in una situazione pericolante. Adesso infatti a separare lo Spezia dalla zona retrocessione ci sono solo 2 punti e, considerando il momento di forma dell’Hellas Verona, unito anche al prossimo non facile incontro dei liguri contro la Juventus, la situazione non è certo delle migliori. Gotti inoltre paga anche una situazione nello spogliatoio non serena, con il tecnico che è sembrato non in grado di gestire al meglio al situazione o di tenere il polso duro. Uno dei principali nomi che si fanno per la sostituzione di Gotti è quello di Semplici, anche se al momento non sono arrivate ulteriori indicazioni.