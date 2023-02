Juventus, senti l’ex De Ligt: “Dette tante cose non vere…”

A distanza di tempo dall’addio, Matthijs de Ligt riapre la parentesi Juventus e racconta la sua verità sulla cessione.

Lo scorso luglio 2022 la Juventus ha definito la cessione al potente Bayern Monaco del giovane difensore Matthijs de Ligt. Il calciatore olandese è passato al ricco club di Bundesliga su pagamento di 67 milioni di euro più 10 milioni di euro ulteriori di bonus. Poche settimane dopo, è anche avvenuto l’esordio assoluto in campo contro il Lipsia nella finale di Supercoppa di Germania, la quale ha comportato anche il primo titolo stagionale per il calciatore.

Una cessione che aveva fatto rumore. Innanzitutto per il valore tecnico del giovane difensore (ha 23 anni, ndr), che in parte non era riuscito del tutto a dimostrare nella prima parte dell’esperienza bianconera. Poi, la sorpresa perché il club bianconero l’aveva a sua volta acquistato sborsando 75 milioni euro, versati nelle casse dell’Ajax.

Rispetto all’affare di calciomercato, si era detto che l’avesse spinto lo stesso de Ligt. I retroscena dei mesi scorsi descrivono un calciatore scontento per la gestione generale e anche per i risultati ottenuti.

Juventus, la verità di de Ligt: “Provo amore per i colori bianconeri”

Al termine della gara vittoriosa dell’andata degli ottavi di Champions League contro il PSG a Parigi, il difensore del Bayern Monaco ha parlato ai microfoni di ‘SKY Sport’, offrendo la sua versione dei fatti sul trasferimento dall’Italia alla Germania: “Sono state dette cose non vere su di me. Capisco l’atteggiamento dei tifosi, ma non ho mai parlato male della Juventus. Provo tanto amore per i colori bianconeri e per i suoi sostenitori. Anche nel momento difficile che stanno vivendo, vanno sempre allo stadio”.

Dalle sue parole emerge che la scelta di cambiare squadra sia stata dettata anche da motivi progettuali. De Ligt infatti afferma: “Il gioco del Bayern Monaco fa più al caso mio. Sia fisicamente che tecnicamente mi sento bene. Comunque mi auguro che la Juventus vinca ancora tante partite e che possano fare bene sia in campionato sia in Europa League”.