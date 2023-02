Napoli, Osimhen sarà rivalutato dopo riposo ed esami: gli aggiornamenti

Il Napoli di Spalletti ha battuto anche il Sassuolo di Alessio Dionisi, ma i tifosi azzurri sono preccupati per le condizioni di Osimhen.

Il Napoli non si vuole più fermare. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a battere anche il Sassuolo di Alessio Dionisi con il risultato di 0-2. Gli emiliani hanno avuto più di un’occasione, ma i partenopei hanno dominato la gara sin dal primo minuto.

I partenopei, infatti, hanno attacco dal fischio iniziale del match, visto che sono passati in vantaggio al 12’ con la bellissima rete realizzata da Kvaratskhelia. Mentre il gol del raddoppio è arrivato appena ventuno minuti dopo con il tiro potentissimo di Victor Osimhen che ha sorpreso sul suo palo Andrea Consigli.

Tuttavia, oltre all’ennesima rete realizzata, Victor Osimhen sta anche facendo preoccupare i tifosi del Napoli. All’83’, prima di essere sostituito da Giovanni Simeone, il nigeriano si è toccato il muscolo della coscia destra.

Napoli, semplice sovraccarico per Victor Osimhen: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, per Victor Osimhen si dovrebbe trattare di un semplice sovraccarico. Le sue condizioni saranno approfondite nelle prossime ore, dopo riposo ed esami.

Anche lo stesso Luciano Spalletti, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, si è soffermato sulle condizioni di Victor Osimhen: “Le abbiamo valutate, ma non sembrano nulla di particolare. Lui non riesce a non dare tutto nel corso di una gara. Quando ha questa voglia fa alcuni strappi che non si sa dove finiscono. Non si ferma fino a quando non riesce a recuperare il pallone. I dottori stanno valutando, ma non sembra nulla di preoccupante, solo stanchezza”.

A rassicurare i tifosi azzurri, come riportato da ‘DAZN’, ci ha pensato lo stesso Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, ha ribadito al bordocampista della piattaforma di stare bene. Sia i sostenitori azzurri che Spalletti, intanto, sperano che non sia nulla di grave per il nigeriano, vista la gara di martedì di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte.